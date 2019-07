A maguk építette kápolnánál ünnepeltek a lakók és a szőlősgazdák Öreghegyen

Vasárnap délelőtt tartották hagyományos Péter-Pál-búcsújukat Zalabesenyő-Öreghegy lakói és szőlősgazdái. Délelőtt a szentmisét Stróber László atya celebrálta.

Az öreghegyiek 17 évvel ezelőtt még csak egy haranglábat akartak emelni a dombtetőn, ám valaki megjegyezte, az igazi az lenne, ha kápolnát építenének. Az ötlet mindenkinek tetszett, felkarolta Zalaegerszeg önkormányzata is, s a szorgalmas gazdák – akik addigra már megteremtették a teljes közművet és a jó utat is a hegyen – kétkezi munkát és anyagi áldozatokat nem kímélve néhány hónap alatt felépítették és Szent Péter-Pál főapostolok tiszteletére ajánlották fel. Azóta a 16. búcsúünnepet tartották a kápolnánál, amely a közben erős közösséggé szerveződött öreghegyiek központi helyévé vált – a helyi polgárőrség jóvoltából karácsonyfa-állítással egybekötött adventi ünnepségnek ad helyet, s a rendezvényeiket is köréje szervezik.

A meghitt kis kápolna és a különleges hangulatú szabadtéri szentmise olyannyira népszerű, hogy rendszeresen tartanak itt keresztelőket is. Ezúttal három kisgyermek, Héder Bejke, Kósi Emília és Bekk Bendegúz kapta meg a keresztség szentségét Stróber László atyától. Kiss Ernőék családjában a 11 hónapos Bejke már a 4. unoka, akit a hegyi kápolnában kereszteltek. Kisséket 4 lányuk 6 leányunokával ajándékozta meg, de már úton van a 7. unoka, akinek a Bulcsú nevet nézték ki a szülők, s nagy valószínűség szerint egy év múlva őt is itt tartják keresztvíz alá.

A Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület szervezésében a búcsúi forgatag ebéd után színes műsorral folytatódott, amelyre meghívást kapott a Botfai Citerazenekar, a besenyői Szivárvány Népdalkör, a vasboldogasszonyi énekkar, az Ezer Rózsa Kertje Hastánc-, a Royal Dance látványtánccsoport, Lőrinc Nikol és Bellus Attila, Kovács Nóra, a Retro Band és a Simon Művek. A nap bállal és mulatozással zárult.