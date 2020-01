A klímánk védelmében – A zalacsányi önkormányzat és a lakók közös feladata

A falu eldöntötte: 2030-ig negyven százalékkal csökkenti a település szén-dioxid-kibocsátását. Hogy ehhez milyen intézkedések és beruházások szükségesek, azt tartalmazza a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv.

A helyi stratégia elkészültét segítette az Európai Polgármesterek Szövetségének módszertana. Ehhez a szervezethez nemrégiben csatlakozott a település. A kontinentális szövetség azokat az önkormányzatokat fogja össze, melyek vállalják, hogy hozzájárulnak az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseihez. Ezek nemzeti szinten is fontosak: a kormány a hónap elején fogadta el az akciótervet, mely 2030-ig meghatározza hazánk energia- és klímapolitikai prioritásait. Ugyanerre az időtávra terveznek előre Zalacsányban is. A falu élen jár ezen a téren, hiszen az önkormányzat a megye kistelepülései közül elsőként fogadta el az energiahatékonyságra és klímaváltozásra való felkészülés prioritásait meghatározó akciótervet.

Zalacsány Fenntartható Energia és Klíma akcióterve – egy részletes felmérés alapján – bemutatja a település energetikai és klímakockázati helyzetét. Nagy Lászlóné polgármester felidézte: már eddig is sokat tett a falu az energiatakarékos gazdálkodásért: 2017-től napelem szolgáltatja az energiát a polgármesteri hivatal, az óvoda, az iskola és az ifjúsági klub épületén. Az áramért így szinte alig kell fizetniük, a fűtést a hivatalban részben, az ifjúsági klubban teljes egészében így oldják meg.

– A most elkészült akciótervben az energiahatékonyság növelését és a szén-dioxid-kibocsátás negyvenszázalékos csökkentését vállaljuk – emelte ki Nagy Lászlóné a 2030-ig megvalósítandó prioritásokat összefoglaló akcióterv lényegét.

A bázisév 2017. Az akciótervben szereplő adatok szerint a 928 lakosú falu területén 12 635 MWh az éves energiafelhasználás, ennek 67 százaléka lakossági fogyasztás. A jelentős tényezők között említhető – 32 százalékos arányban – a közlekedés. Ezek az adatok hasonlóak más hazai kistelepüléseken is. A dokumentumból kiderül, hogy a felhasznált energiaforrások között a legnagyobb arányt a fosszilis tüzelőanyagok jelentik – jelentős a fűtésre használt földgáz és a megújuló energia aránya is – de a képet árnyalja, hogy a tűzifa is e kategóriában szerepel. A főbb kibocsátási adatok: a településen 3538 tonna szén-dioxid termelődik, ebből 2360 tonna a lakosságnál. A jelentős rész ugyancsak a közlekedésből származik. Az egy főre jutó CO2-kibocsátás 3,8 tonna (az országos átlag 6,9 tonna). S bár a falu az országos átlaghoz képest kisebb mértékben bocsát ki üvegházhatású gázokat, a klímavédelem és energiahatékonyság terén van tennivaló, mind az önkormányzat, mind a lakók körében. A zalacsányi SECAP (az akcióterv nemzetközi elnevezésének rövidítése) meghatározza a legfontosabb beavatkozási pontokat és rangsorba állítja a legfontosabb fejlesztési lehetőségeket.

Az önkormányzat vállalásait dr. Badacsonyi Tamás szakértő ismertette érdeklődésünkre. A célok elérése érdekében 2023-ig több mint 160 millió forint összértékű beruházást szeretne megvalósítani az önkormányzat. Ezek közé tartozik az orvosi rendelő és a szolgálati lakás energetikai fejlesztése: napelemek telepítése és a fűtés korszerűsítése. Utóbbi az óvodában is megvalósítandó terv, itt a napelemes rendszer bővítését is tervezik. Az intenzív esők utáni villám­árvizek és az általuk okozott károk csökkentése, megelőzése is nagy feladat: az esővíz-elvezetés megoldására már pályázott a település. Kerékpárutak fejlesztése is cél – ezek a turizmusban is jelentős beruházások. S a faültetés is fontos része a programnak. Mind az önkormányzati járműflottát érintően, mind a lakosság körében szorgalmazzák az alternatív hajtású autók használatát, és a turizmus élénküléséhez is hozzájárulhat az alternatív hajtású járművek (például e-bike) megléte. Mindezekhez elektromos töltőállomások kiépítése szükséges. A tervek valóra váltásához az Európai Polgármesterek Szövetségének tagjaként Zalacsány nemzetközi összefogással megvalósítandó programokban is részt vehet, s közvetlenül is pályázhat uniós forrásokra.

Hogy a cégek és a lakosok körében is erősödjön a klímatudatosság, s ők is hozzájáruljanak a kitűzött cél eléréséhez, szemléletformáló programok is megvalósulnak. Ezek között az első volt az a kedd esti lakossági fórum, amelyen a résztvevők megismerhették az akciótervet. A település lakosságát is ösztönzik napelemes rendszerek kiépítésére, az épületek szigetelésére. Ezek hozzájárulnak a klímavédelemhez, s hosszú távon költségcsökkentést is jelenthet használatuk. A fórumon szó volt arról is, hogy a lakosság milyen támogatást kaphat az energiahatékonysági fejlesztések megvalósításához.