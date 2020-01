A hármas céllal megtartott rendezvényen Hernyék idős lakóit is köszöntötték

Nemrég a település időseit köszöntötték, valamint közmeghallgatást és pótszilveszteri mulatságot is tartottak az alig 80 fős településen.

Bundics Tibor polgármester elmondta: a rendezvényen köszöntötték a település legidősebb lakóit. A helyszínen a 91 esztendős Csizmazia Józsefet és a 93 éves Máté Jánosnét, míg a falu legidősebb lakóját, a 96 esztendős Gálos Istvánnét otthonában keresték fel és vitték el neki jókívánságaikat.

A polgármester azt is elmondta, hogy közmeghallgatásra is sor került, ennek a temetőben tervezett fakivágások adtak apropót.

– Elöregedtek és ennek kapcsán veszélyessé is váltak a túl nagy fenyőfák a temetőben, ezek kivágásáról döntött az önkormányzat és erről tájékoztattuk a lakosságot is – mondta Bundics Tibor. – A 18 kivágott fát újakkal pótoljuk.

Az idei tervekről is beszélt a település vezetője. Eszerint a Csömödér és Hernyék közti útszakaszon 2 kilométer hosszban végeztetnek majd el padkajavítást mindkét oldalon, ezzel évekkel meghosszabbítva az út élettartamát. Emellett tervezik a művelődési ház külső felújítását is, tető- és nyílászárók cseréjével, valamint az épület külső színezésével. Hasonló munkálatok elvégzésével újul majd meg a tűzoltó szertár is, mely szerszámtárolóként is funkcionál.

A több céllal megtartott rendezvény vacsorával és mulatsággal ért véget, több mint 50 helyi lakos részvételével.