A forradalom és szabadságharc napjaira emlékeztek Zalában

Pénteken a megyeháza Deák-termében rendezték meg a POFOSZ Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei 56-os Hagyományőrző Egyesület közös megemlékezését, amely az 1956-os forradalom előtt tisztelgett.

A meghívottak előtt először H. Horváth Gyula mondta el a pacsai születésű Kiss Dénes költő Velünk vagy ellenünk című, 1956-ban írt versét, amely miatt be is börtönözték. Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy bár minden kor a maga szemszögéből értékeli a múlt eseményeit, az 1956-os magyar forradalom kapcsán sosem maradhat ki a szabadságvágy és a bátorság előtti tisztelgés. Az alelnök hozzátette, elődeink nagyságának rendkívüli erejét a közös ünneplés pillanataiban együtt tudjuk igazán átérezni. A megyei megemlékezés folytatásaként Stárics Roland, a Zala Megyei 56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke osztotta meg a hallgatósággal ünnepi emlékező gondolatait, amelyekben kiemelte a vidéken és a Zalában történt forradalmi eseményeket.

Stárics Roland, aki egyben a Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, kiemelte, hogy noha a történettudomány, a visszaemlékezések és a kutatások elsősorban a budapesti eseményeket veszik számba, amikor az 1956-os forradalmat elemzik, vidéken is számos megmozdulás mutatta meg az akkori egységes nemzeti akaratot. Emlékeztetett a szegedi egyetemi diákszervezet megalakulására, a debreceni golyózáporral fogadott tüntetésre, a mosonmagyaróvári megtorlásra. A zalai események közül kiemelte a kőolajipari vállalatok munkásainak kiállását, akik a kitermelést ugyan folytatták, de elhatározták, nem szállítanak addig olajat, amíg szovjet tankok vannak Magyarországon. Felidéződött a Zalából Pestre indult élelmiszer-szállítmányok sora, a zalaegerszegi ruhagyári varrónőknek a forradalom leverése utáni gyászfátyolos néma felvonulása is, valamint a Keszthelyen november 1-jén felállított, az elesett forradalmárokra emlékeztető Fehér ember szobor is. Stárics Roland emlékeztetett, Zala megyében 193 forradalmi tanács, 53 munkástanács alakult, a legtöbb településen eltávolították a vörös csillagot s a többi kommunista szimbólumot, helyükre a nemzeti zászló, Kossuth és Petőfi arcképe került.

A felelős utókor feladata, hogy fenntartsa a normális élet, a tulajdoni és az emberi szabadság eszméjének elkötelezett honfitársaink tettei iránti érdeklődést a fiatalokban. Az ünnepi megemlékezés zárásaként az Aranykapu együttes Kiss Krisztián megzenésítésében adta elő Szécsi Margit és Faludy György egy-egy versét, majd a társadalmi szervezetek és intézmények koszorút helyeztek el az emléktáblánál.