A balatonmagyaródi sütifesztiválon engedtek az édességek csábításának

Habos krémes sütemények, kelt tészták és díszített torták. A szombaton megtartott negyedik süteményfesztiválra közel ötvenféle édes és sós tésztával neveztek a résztvevők.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A balatonmagyaródi Kis-Balaton Alapítvány versenyét a művelődési házban tartották, ahová egymás után érkeztek a finomságok, frissen, egyenesen a sütőből. Az alapítvány vezetője, Hancsics József elmondta: a programmal szerették volna az őszi időszakban „felébreszteni” a települést, hiszen ilyenkor már hajlamosak bezárkózni az emberek. A kezdetben családias jellegű rendezvény mostanra nyitott a környező települések felé, így változatosabbá vált a kínálat.

Ezúttal 38 versenyző közel ötvenféle finomsággal nevezett, ezek között torták, édes és sós sütemények is szerepeltek. Koósné Herczeg Mónika, az alapítvány tagja elmondta: az előző évekhez hasonlóan cukrászokból álló szakmai zsűri értékelt, nagy öröm, hogy a 14 év alatti gyerekek is lelkesen sürögtek-forogtak a konyhában. A közösségépítés szempontjából fontos a találkozó, hiszen ilyenkor a beszélgetések mellett lehetőség nyílik a tapasztalatcserére is.

A zalakomári Vasné Bécs Mónika a lakodalmakból jól ismert, barack formájú süteménnyel és egy málna- és csokoládékrémmel töltött alternatív oroszkrémtortával nevezett. A család örömére gyakran süt, főleg habos, krémes, gyümölcsös desszerteket.

Ezzel szemben Gerencsérné Kovács Mónika a kelt tésztára esküszik. Abból is a jó minőségűre, hiszen szerinte kitűnő alapanyagok felhasználásával, őstermelőktől beszerzett hozzávalókkal sokkal finomabbat lehet készíteni, mint a boltban kapható péksütemények. Szeretné népszerűsíteni az otthoni kenyérsütést is, hiszen egy remek recepttel kiváló kenyeret készíthetnek a háziasszonyok.

Eredmények. Édes: 1. Lutz-Gálfi Anita (Zalavár), 2. Hancsics-Hörcsöki Zsuzsanna, 3. Herczeg Józsefné (mindketten Balatonmagyaród). Torta: 1. Erdős Mónika, 2. Szalai Veronika, 3. Daróczi Lászlóné (mindannyian Balatonmagyaród). Sós: 1. Gerencsérné Kovács Mónika (Galambok), 2. Magyar Zoltánné, 3. Herczeg Józsefné (mindketten Balatonmagyaród). Különdíjak, gyermek: Horváth Richárd (Balatonmagyaród). Felnőtt: Herczegné Vass Ibolya (Balatonmagyaród).