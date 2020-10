Nem tudta elviselni a kanizsai férfi, hogy párja elhagyta

Internetes üzenetekben fenyegetőzött az a 33 éves nagykanizsai férfi, aki ellen minap emeltek vádat.

A férfit 2019 októberében hagyta el élettársa, aki magával vitte két és fél éves gyermeküket is. A férfi ezt nem tudta elfogadni és a nőnek a következő hónapokban internetes közösségi oldalakon rendszeresen zaklató üzeneteket írt. Ezekben megveréssel, megöléssel fenyegette volt élettársát és annak új barátját is. Többször olyan képet is küldött, amin kést tartott a kezében. Május elsejei üzenetében azt írta: hamarosan menni fogok, szétszedlek, addig ütlek, amíg mozogsz, május 15-én pedig azt ígérte volt párjának, hogy kinyírja. A nő ezt követően, 2020. május 16-án feljelentést tett a férfi ellen.

A férfivel szemben a kanizsai járási ügyészség emelt vádat, zaklatás bűntette miatt.