Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a zalai gyalogátkelőhelyeket

A mozgás az élet, én is azért értem meg ezt a szép kort, mert mindig teszek-veszek, megyek valahová, most is sietek a postára.

Így magyarázkodott az a 88 éves asszony, aki korát jócskán meghazudtoló frissességgel kelt át pár pillanattal korábban a Kovács Károly tér négysávos útján a buszmegállónál, szerencséjére autók éppen nem jöttek. Nem volt egyedül, hiszen itt szinte percenként ismétlődő jelenet, hogy a gyalogosok igyekeznek lerövidíteni útjukat. Szerdán délelőtt azonban a sietségért néhányuknak mélyen a zsebükbe kellett nyúlni, mert a rendőrség ezekben a napokban fokozottan ellenőrzi a megyében a frekventált átkelőhelyeket és környéküket, s így volt ez a Kovács Károly téren is. – Láttam, hogy mások is átmennek az úton, körülnéztem, nem jött autó, igaz, a rendőröket nem vettem észre, ezért indultam neki – folytatta az idős hölgy, és elismerte, alig pár méterrel rövidítette le az útját azzal, hogy nem a zebrát választotta, no meg ötezer forinttal lett szegényebb, mert a járőrök közben már kitöltötték számára a helyszíni bírságról szóló iratot. – Eddig még soha nem büntettek meg, ez jó lecke volt –vette át a csekket, mondta sietősen, majd indult a posta felé. A következő percekben több­ször kellett figyelmeztetni a gyalogosokat, akik közül többen az egyenruha láttán sem torpantak meg, csak a határozott figyelmeztetés térítette őket jobb belátásra. A tapasztalatok szerint az autósok sem mindig tisztelik a zebrát. Egy idősebb férfi Suzuki Ignisszel kanyarodott ki a Berzsenyi útról a térre megállás nélkül, miközben a gyalogosok már keltek át a zebrán. – Nem hiszem, hogy gondot okoztam nekik, mert még messze voltak tőlem – magyarázta a rendőröknek, de rosszul gondolta. Az átkelőhelyen ugyanis elsőbbséget kell biztosítani a gyalogosnak, azaz meg kell állni, ha a zebrán halad valaki, nem lehet „még átférni" a gyalogos előtt. Az ellenőrzéssel kapcsolatban Takács Tivadar rendőr őrnagy, a főkapitányság sajtószóvivője kifejtette: a gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, emiatt rájuk kiemelten figyelni kell. Ezért a járművezetők úgy válasszák meg a sebességüket, hogy akár megállással is eleget tudjanak tenni elsőbbségadási kötelezettségüknek. A gyalogosok pedig az úttestre lépés előtt győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget megkapták-e. Kiemelte: fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől a reggeli, esti szürkület, amikor korlátozottak a látási viszonyok. Ezt támasztja alá, hogy március első hetében három nap alatt Keszthelyen három gyalogost gázoltak el reggel, illetve kora este, és ketten nem élték túl a balesetet.