Kánikulával búcsúzik az augusztus Zala megyétől

Csak napok kérdése, aztán beköszönt a szeptember. Megmutatjuk, hogy milyen időjárásra kell számítanunk az utolsó nyári hétvégén.

Pénteken a sok napsütés mellett a délutáni, esti órákban elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában 18 fokra hűl le a levegő hőmérséklete, a Balaton partján kissé melegebb lesz a hajnal. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Az ország legnagyobb részén hőség, kánikula várható. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg teát, ásványvizet! A déli órákban több helyütt erős lesz az ultraibolya sugárzás. Ajánlott a kalap, napszemüveg viselése.

Hétvége

Szombaton is napos időre van kilátás. Elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A minimum 18, míg a maximum hőmérséklet elérheti a 31 fokot. Vasárnap, szeptember elsején is nagyrészt derült vagy gyengén felhős lesz az idő. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 18, a legmagasabb hőmérséklet 32 fok is lehet.