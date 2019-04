Zalaegerszegi hitel körkép mindenkinek

Az ingatlan árak nem csak megyénkben, de országosan is az egekben vannak, így hitelfelvétel nélkül nem könnyű saját ingatlanhoz jutni. A jelenlegi versenyhelyzetben a bankok kedvezőbb konstrukciókat kínálnak számunkra, valamint igénybe vehetünk állami támogatásokat is, de az ajánlatok sűrűjében könnyen elveszhetünk. Cikkünkben a kedvező banki és állami ajánlatokat, valamint a zalaegerszegi ingatlan árakat és azok változásait taglaljuk.

Aktuális ingatlan árak Zalaegerszegen

Ahogy a bevezetőben is írtuk az ország egész területén hatalmas ingatlanár emelkedésnek lehettünk szemtanúi az utóbbi években. Egy 2017 februárjában még 31 millió forintba kerülő lakóingatlant 2019 februárjában 36 millió Ft-ért vásárolhattunk meg, amely 16%-os drágulást jelent. Zala megyében is hasonló a helyzet, annyi különbséggel, hogy itt az országos átlagnál nagyobb mértékű drágulás figyelhető meg. A fentebb említett dátumokat figyelembe véve egy 100 m2-es házhoz 2 éve 19,5 millió Ft-ért juthattunk hozzá, míg ma már majdnem 25 millióért. Ha csak 5 milliós drágulást veszünk alapul, az akkor is 25% 2 év alatt.

Mivel cikkünk leginkább a zalaegerszegi ingatlanokról szól, természetesen az itt áruba bocsájtott házak, lakások sem maradnak ki a sorból. 2017 év elején közel 16,5 millió Ft volt egy átlagos lakóingatlan ára 100 m2 alapterülettel. 2019 év elején ez az ár már közel sem volt ilyen baráti, kevéssel több, mint 22,5 millió Ft. Ez egészen hihetetlen, több mint 36%-os áremelkedést jelent alig 2 esztendő alatt.

Érdemes még megemlíteni, hogy míg egy családi ház 15,5 millióról 17,5 millióra drágult, ami 13%-os emelkedést jelent, addig egy téglalakás ára közel 22 millióról 31 millióra emelkedett, amely elképesztően magas 40%-s növekedés!

A cikk megírásának pillanatában hazánk egyik legnépszerűbb hirdetőportálján a legdrágább zalaegerszegi lakóingatlan 140 millió Ft, amely egy exkluzív 200 m2-es családi ház, birtokkal együtt. Ez pontosan 700 ezer Ft-os négyzetméterárat jelent, míg ugye egy átlagos családi házat jelenleg 175 ezer Ft-os négyzetméteráron szerezhetünk be.

Lakásvásárlás állami támogatásból

A lakásárak egekbe szökése nem véletlen. A növekedést a megugró kereslet hajtja, azt pedig leginkább az államilag támogatott hitelek, valamint a vissza nem térítendő támogatások. Nézzük röviden, milyen intézkedésekkel segíti a kormány az ingatlan vásárlást.

CSOK

A jól ismert otthonteremtési kedvezményt 2016-ban vezették be, amelynek keretein belül 10+10 millió Ft-ra jogosultak a 3 gyermekes családok új lakás vásárlás esetén. 2019. július 1-jétől azonban változik a támogatás mértéke. A 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás változatlan marad, azonban a támogatott hitel (3%-os kamat) ezentúl 15 millió Ft-ra nő, valamint használt ingatlanra is fordíthatjuk.

Falusi CSOK

A falusi CSOK leghamarabb 2019 nyarától kerül bevezetésre, amelynek célja a kis lélekszámú falvak elnéptelenedésének megakadályozása. Ebben az esetben a 3 gyermekes családok 10 millió Ft-ot kapnak új vagy használt lakás vételére, amelynek a fele fordítható az ingatlan vásárlására, a további 5 millió pedig annak felújítására. Fontos, hogy ez a támogatás azokon a településeken igényelhető, ahol a lélekszám 5000 fő alatti, valamint a népességfogyás nagyobb, mint az országos átlag.

Babaváró hitel

A friss házasok egy 10 millió Ft-ig terjedő, államilag támogatott, 0%-os kamattal rendelkező hitelre tarthatnak igényt. Ezzel a támogatással is a legalább 3 gyermek vállalását ösztönzi az állam. Amennyiben az első gyermek 5 éven belül megszületik, abban az esetben a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes marad (ellenben a mindenkori piaci kamat érvényes). A 2. gyermek érkezése után a tartozás 30%-át eltörlik, a 3 gyermek után pedig a 100%-ot, így vissza nem térítendő támogatássá alakul, akárcsak a CSOK esetében.

Állami támogatás nélkül nincs más választásunk, mint a hitelfelvétel

Az államilag támogatott kölcsönök egyértelműen uralják az aktuális hitelezési piacot. Leginkább érvényes ez a kijelentés a babaváró hitelre, amelynél nem találunk jobb konstrukciót jelenleg. Azonban előfordul, hogy nincs lehetőségünk igénybe venni a támogatást, mert tegyük fel nincs TB jogviszonyunk, büntetett előéletűek vagyunk, vagy egyikünk sem az első házasságában él már. Az is előfordulhat, hogy egyszerűen nyomasztónak érezzük a feltételeket és nem akarjuk bárki is megmondja nekünk mikor és mennyi gyermeket vállaljunk.

Ebben az esetben nincs más választásunk, mint a lakáshitel vagy a szabad felhasználású személyi hitel, amelyek drágábbak, ám nincsenek szigorú feltételekhez kötve. Nézzük milyen lehetőségeink vannak.

Lakáshitel

A növekvő keresletnek köszönhetően a bankok versenyeznek az ügyfelekért, amely a hitelkamatok folyamatos csökkenésén vonja maga után. Tehát érdekesnek tűnhet ez a kijelentés a magas lakásárak mellett, de most érdemes lakáshitelt felvenni, ugyanis rekord alacsony szinten vannak a kamatok.

Nézzünk egy példát, amelyben 10 millió Ft-ot veszünk fel 20 évre, 300 ezer forintos havi jövedelem mellett, ahol a havi kamatperiódus 3 hónapos. Ebben az esetben átlag 2,70%-os kamattal, 2,90%-os THM-el, havi 54.000 Ft-os törlesztőrészlettel és 3.130.000 Ft teljes költséggel kell számolnunk. Jelenleg az egyik legkedvezőbb ajánlatot az Oberbank adja, amely mindössze 1,90%-os kamatot számol fel 50 ezer Ft-os havi törlesztőrészlet és 2.189.000 Ft-os teljes költség mellett.

5 éves kamatperiódus mellett természetesen már magasabb költséggel kell számolnunk, de itt 60 hónapig garantáltan nem változik a kamat. Itt is az Oberbank vezet 3,60%-os kamattal, 3,80%-os THM-el 58 ezer Ft-os havi törlesztővel és 4.230.000 Ft-os összköltséggel. Az átlag ebben az esetben 3,90%-os kamat és THM egyaránt, 60 ezer Ft-os havi törlesztő és 4.200.000 Ft-os teljes költség.

Személyi hitel

Akárcsak a lakáshitelek esetében a személyi hitelek kamatai is a padlón vannak. Egyrészt ennek köszönhetően, másrészt a bankok könnyített feltételei által növekszik folyamatosan a kihelyezett lakossági hitelállomány. Ennek értéke 48%-al nőtt a 2018-as évben.

Érdekesség, hogy 2015-ben a hitelszerződések nagyobb része 1,5 millió Ft alatti összegről szólt, 2018-ra azonban ez a trend megfordult és a kontraktusok legalább 40%-a 1,5 millió Ft feletti volt. Ezen felül az átlagos futamidő is 5 évről 6 évre nőtt, valamint a felvehető maximális hitelösszeg is 10 millió Ft-ra emelkedett. A személyi kölcsönök térnyeréséhez nagyban hozzájárultak még az olyan technológiai újítások is, mint a videós azonosítás és az elektronikus aláírás, amely által otthonról is igényelhetjük a hitelt.

Ezek fényében nézzük meg, hogy milyen hitelfelvételi konstrukciók állnak rendelkezésünkre, amelyben a hitelmindenkinek.hu sietett a segítségünkre. 10 millió Ft hitelösszegnél 8 éves futamidőre a Sberbank kínálja az egyik legolcsóbb hitelt. 6,95%-os éves kamat és 7,57% THM mellett havi 136 ezer Ft-os törlesztőre és 3.245.000 Ft-os teljes hiteldíjra kell számítanunk. Ami az átlagot illeti a THM és a kamat a felvett összeg fényében változhat. A jelenlegi konstrukciók esetében a THM 7-12%-ig terjed, míg a kamat szintén hasonló sávban mozog, a teljes hiteldíj pedig 20-40%-os értékkel bír.

Akár hitelfelvételre adjuk a fejünket, akár állami támogatást veszünk igénybe, fontos, hogy ne hamarkodjuk el a döntést és mindig alaposan tájékozódjunk szakértők, banki munkatársak és szakportálok segítségével.