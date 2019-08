Nyár, dinnye, szeletem – Az Agrárminisztérium kampánya

Zamárdi Idén is elindította a Nyár, dinnye, szeletem szlogen alatt futó dinnye­fogyasztást ösztönző kampányát az Agrárminisztérium (AM), az Agrár­marketing Centrum (AMC) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A kampány nyitó sajtótájékoztatóján, a zamárdi Strand Fesztiválon elhangzott: a magyar termőterületek sokszínűsége és a gazdálkodók termelési gyakorlatának vevői igényekhez történő igazodása révén több mint két hónapos lett a hazai dinnyeszezon, amely ma már tovább tart a szeptember 5-i Lőrinc-napnál, tájékoztatta szerkesztőségünket az Agrármarketing Centrum. Mint írják, az elmúlt négy évben a promóciós időszakban mintegy 20 százalékkal növekedett a gyümölcs fogyasztása, a szakemberek ezúttal is ekkora növekedésre számítanak.

– A friss, egészséges magyar gyümölcs iránti kereslet erősítése egészség- és agrárpolitikai szempontból is kiemelt célkitűzésünk – mondta Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért felelős államtitkára. – A július óta elérhető hazai dinnye nemcsak finom, hanem számos jótékony hatása miatt kifejezetten egészséges is. Ezért is fontos fegyvertény, hogy a dinnyetermelőknek sikerült „széthúzniuk” a betakarítási időszakot, így egészen szeptember közepéig nagy mennyiségben találunk ízletes magyar dinnyét a piacokon.

A kampány során számos eseményen kóstolhat hazai dinnyét a vásárlóközönség. Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője elmondta, az AMC szervezésében országszerte összesen öt helyszínen 14 alkalommal kóstolhatnak dinnyét többek között a FINA junior úszó-világbajnokságon.

– Célunk, hogy formáljuk a fogyasztói tudatosságot, és felhívjuk a figyelmet az egészséges, friss, rövid szállítási idővel elérhető élelmiszerekre – tette hozzá Ondré Péter.

– Ahhoz, hogy a dinnyetermesztés kiegyensúlyozott, tervezhető legyen, szükséges, hogy az áruházláncok ne ingassák meg a piacot július végén vagy augusztus elején árletörő, a dinnyét vevőbecsalogatásul használó akciókkal – hangsúlyozta Mártonffy Béla, a NAK kertészeti és beszállítóipari osztályának elnöke. – A kamarának idén a sajtón keresztül is fel kellett hívnia egy indokolatlanul ilyen akció­ba kezdő áruházlánc figyelmét, amely végül elfogadta a termelők érveit.