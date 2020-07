Harminc projekt révén mintegy félmilliárd forint jut Zala megyének a Magyar Falu Programban

A Magyar Falu Program két újabb pályázati felhívásának döntési listáját tették közzé a napokban, a nyertes projektek között ismét szép számban szerepelnek zalai­ak. Közel 30 projekt révén mintegy félmilliárd forint jut megyénknek.

Mindkét program közösségi terek ki- vagy átalakítását, valamint azokkal kapcsolatos foglalkoztatások megvalósítását segíti elő, a kettő között csupán annyi a különbség, hogy az egyikre önkormányzatok, míg a másikra egyházi szervezetek nyújthatták be pályázatukat. A nyertes önkormányzati projektek sorában 16, az egyházi listán 11 zalai helyszín szerepel.

Az önkormányzati projektek közül megyénkben a legjelentősebb – mintegy 33 millió forint összegű – támogatásokat Kisrécse és Vasboldogasszony kapja, de Türje az elnyert 32,2 millió forinttal is hasonló nagyságrendet tudhat magáénak. Mintegy 30 millió forintra számíthat Kiscsehi és Szentgyörgyvár, a várvölgyi önkormányzat terveit pedig 24,9 millió forinttal támogatja az állam. Alibánfa 16,8, Szentpéterfölde 15,1, Pördefölde 13,4 millió forintot kap. Nagyságrendileg mintegy tízmillió forint jut Babosdöbréte, Becsvölgye, Bucsuta és Hagyárosbörönd önkormányzatának, körülbelül nyolcmillió forintra számíthat Szentgyörgyvölgy, míg Alsópáhok és Kustánszeg terveit 3-3 millió forinttal segíti az állam.

Az egyházi pályázatok zalai listavezetői ugyancsak 33 millió forintos támogatásra számíthatnak, ez amúgy az igényelhető legmagasabb összeg volt. A pusztamagyaródi római katolikus egyházközség mellett a csornai premontrei prépostságnak sikerült ilyen mértékű támogatáshoz jutnia, utóbbi a pályázati anyagban megfogalmazott célok szerint Türjén kívánja a pénzt elkölteni, így kapcsolódik a projekt megyénkhez. Mintegy 32,6 millió forintot kap a gyenesdiási római katolikus egyházközség, körülbelül 30 milliót Bak, Letenye és Pölöske. Felsőrajk 18,4, Csesztreg 16,6, Zalaszentiván pedig nyolcmillió forintos támogatási összegre számíthat. Becsehelyre közel hárommillió forint jut, a sármelléki római katolikus plébánia pedig 1,4 millió forintot kap.

A nyertes pályázatok kapcsán több településen is érdeklődtünk. Szentgyörgyvölgy önkormányzata a volt háziorvosi rendelő és orvosi szolgálati lakás épületében – a település egyik legszebb portáján – kíván olyan közösségi teret kialakítani, amely többek között a helytörténeti gyűjteménynek is helyet adna. A pályázati támogatásból a tető javítását, a vizesblokk felújítását, az akadálymentesítést, illetve festés-mázolási munkákat tudnak elvégezni. Csesztregen – Páli Zoltán plébános tájékoztatása szerint – a KALOT mozgalom néhai alapítója, páter Kerkai Jenő jezsuita szerzetes nevét viselő közösségi ház felújítási munkálataira költik a pénzt, míg Letenyén Aigner Géza plébános elmondása alapján a plébánia földszintjén alakítanak ki foglalkoztató helyiségeket is magában foglaló közösségi teret.