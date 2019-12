Az Év Vállalkozója Díjat három zalai társaság érdemelt ki az idén

A gazdaság sikerei örvendetesek, de a növekedési ütem fenntartásáért most kell döntéseket hozni – hangzott el az idei Vállalkozók Napja rendezvényen a Müpában pénteken. Tolnay Tibor VOSZ-elnök, valamint ­Varga Mihály pénzügyminiszter egyetértett abban, hogy a gazdaság növekedése kedvező, de a hatékonyság érdekében további párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére van szükség.

2019 gazdasági rekordokat is hozó év volt Magyarországon

Az idei esztendő sikeres, gazdasági rekordokat is hozó év volt Magyarországon, a fogyasztás és a megtakarítások is bővültek, amelyhez nélkülözhetetlen volt a támogató politika – jelentette ki a rendezvényen Tolnay Tibor. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke kifejtette: a vállalkozók és a kormányzat közös munkájának eredményeképp számos ponton csökkent az adminisztráció, valamint mérséklődtek a közterhek. A vállalkozók terheit csökkentő szemlélet visszaköszönt a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiben is. Tolnay Tibor kiemelte az állami garanciaprogramok fontosságát, az ebben történő tőkeemelést is.

Mint elmondta, a hitelgarancia-­programok különösen hatékony katalizátort jelentenek a vállalkozások fejlesztéseiben. Az ilyen hitelgarancia a Széchenyi Kártya alappillére is, amely már 17 éve működik sikeresen. A konstrukciót mikro- kis- és középvállalkozások tízezrei használják, a megoldás segítségével évente 200-250 milliárd forintnyi forrás kerül a szektorba. Fontos, hogy ez a forrás piaci alapon jut el a vállalkozásokhoz, az állami támogatási igény pedig töredéke ennek az összegnek. A Széchenyi Kártya Programra továbbra is számítanak a vállalkozók – szögezte le a VOSZ elnöke.

Tolnay Tibor méltatta a novemberben napvilágot látott második gazdaságvédelmi akcióterv célkitűzéseit is, amely szintén az adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek további mérséklésére tesz javaslatot. Hozzátette: alapvető érték a vállalkozások, a munkavállalók és a kormány számára is az a hatéves bérmegállapodás, amelyet a felek 2016-ban kötöttek, és amelyet azóta minden szereplő maradéktalanul betart. Az ehhez kapcsolódó vállalások kiállták az idő próbáját, amely jelzi: az akkori megállapodás a realitás talaján állt.

A céltudatosan dolgozó, újításra kész, a saját útját járni képes vállalkozók munkájával léphetünk tovább – idézte Móricz Zsigmond sorait ­Varga Mihály az ünnepségen. A pénzügyminiszter beszédében történelmi példát hozott: amikor ez a mondat elhangzott, Magyarország túl volt a Trianon utáni kétségbeejtő helyzeten és a gazdasági világválságon. Mégis, ezekben az években ért el sikereket a magyar könnyűipar, elindult a magyar alumíniumgyártás, fejlődött a vegyipar és világhírű lett a magyar izzó, a motorvonat és a rádió. Bár az akkori viszonyok mások, mint a mai feltételek, a helytállásnak, a céltudatos munkának ma is helye van. A mai kihívások természetesen mások: a digitalizáció, a robotizáció az egyre gyorsuló ritmuson keresztül érezteti hatását – fogalmazott a miniszter.

A kormányzat elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését

A tárcavezető hozzátette: a kormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy segítse a vállalkozások fejlődését. A párbeszédet folytatni kell, hiszen vannak eredményei – szögezte le Varga Mihály. A gazdasági növekedés hátterében ugyanis az áll, hogy a kormányzat a vállalkozókat partnernek tekinti. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar gazdaság évek óta kiegyensúlyozottan teljesít, a növekedés az Európai Unió élvonalába tartozik, hiszen az idei évben eddig 5 százalékot bővült a magyar GDP. Ehhez ráadásul élénkülő beruházások is tartoznak. Ezt a teljesítményt, ha némileg késve is, de a nemzetközi minősítő szervezetek is elismerik, a napokban az IMF nyilatkozott dicsérően a magyar gazdaságpolitikáról. A dokumentumban kiemelték a növekedésbarát adópolitika eredményét, a bérfelzárkóztatást elősegítő, a munkanélküliséget visszaszorító, a gazdaság sérülékenységét csökkentő kormányzati intézkedéseket.

Varga Mihály rámutatott: a kkv-k jelentik a magyar gazdaság erősödésének legfontosabb bázisát. A kormány az elmúlt években számos eszközzel segítette a vállalkozások fejlődését. Példaként említette az adócsökkentéseket, az adóadminisztráció egyszerűsítését, a pénzügyi források bővítését. Az elfogadott kkv-stratégiában szerepel az üzleti környezet fejlesztése, a tőkeforráshoz való hozzáférés javítása, a tudás megszerzésének támogatása.

A világgazdaság teljesítménye ugyanakkor azt jelzi: ha recesszióra nem is, de lassulásra számítani kell. Ha hosszabb távon fenn akarjuk tartani a fejlődés ütemét, most kell döntéseket hozni – húzta alá Varga Mihály, aki további adócsökkentést és kevesebb adminisztrációt helyezett kilátásba.

Elismerték a kiemelkedő vállalkozói teljesítményeket

Az eseményen kitüntetésekkel ismerték el a kiemelkedő vállalkozói teljesítményeket. Így az arra érdemesek Magyar Gazdaságért Díjat, miniszteri elismerő oklevelet vehettek át Varga Mihálytól és Tolnay Tibortól. Második alkalommal adták át országosan a VOSZ által tavaly alapított kitüntetést, a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat, a szövetség megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján kiemelkedő munkát végző vállalkozók pedig az Év Vállalkozója Díjban részesültek.

Ilyet három zalai társaság érdemelt ki idén. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nevében Pácsonyi Imre kuratóriumi elnök vette át az elismerést, a Tornyos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t Tornyos Péter tulajdonos-ügyvezető, míg az Avius Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t Csamangó Antal cégvezető képviselte.

A rendezvényen a hazai és határon túli magyar vállalkozók közös munkájának és párbeszédének eredményeként aláírták a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma (KMVNF) együttműködési megállapodását. Mint elhangzott, a fórum konzultációs, az együttműködést és a közös gondolkodást segítő közösség kíván lenni, amely meghagyja és tiszteletben tartja az abban részt vevő vállalkozói szervezetek önállóságát. Ezenfelül hozzá kívánnak járulni a Kárpát-medencei gazdasági térség megteremtéséhez, a vállalkozások közötti kapcsolatok kialakításához. A fórumhoz az idei Vállalkozók Napján 19 Kárpát-medencei magyar vállalkozói szervezet csatlakozott.