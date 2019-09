Átlagos vagy kicsivel jobb évjárat várható Zalában

Látszólag kedvezett az időjárás a szőlőnek, ám voltak Zalában jégverés által sújtott területek, s új betegségként megjelent a fekete rothadás. Évet értékelni még korai lenne, de átlagos vagy akár a közepesnél egy kicsit jobb termésre is számíthatnak a gazdák.

Minderről Simon Zoltán, a Zalai Borút Egyesület elnöke beszélt lapunknak. Mint mondta, azért nem lehet ennél konkrétabban fogalmazni, mert területenként igen eltérők a mutatók, ez országosan s Zala megyét tekintve is értendő.

– A szüret már elkezdődött, az olyan korai fajtákat, mint az Irsai Olivér, a cserszegi fűszeres vagy a kékszőlők közül a néró, sok helyen már szedik a termelők – mondta Simon Zoltán. – A mi térségünkben, a Mura mentén egyelőre nincs itt az ideje, hiszen a szürkebarátnak és a chardonnay-nak egy-másfél, a királylánykának másfél-két hétre még szüksége van az éréshez. A kékszőlők többségével pedig a mostani állapot szerint legalább október elejéig várni kell, hacsak nem rozéborban gondolkodik a gazda.

Simon Zoltán azt is hozzátette, felemás arcot mutatott az év. Bár volt elegendő csapadék, azaz a szemek kiteltek, de nehézségekkel is meg kellett küzdeniük a termelőknek. Virágzáskor sok eső esett, ez nem tett jót a szőlőnek, ahogy az április végén, május elején jelentkező hideg napok sem. Voltak területek, amelyeket jégverés is sújtott, Zalaszentgrót térségében például nagyon elverte a termést, míg a Mura völgyében még öt-tíz százalékot sem tett ki a jégkár.

– Megjelent ugyanakkor a fekete rothadás, ami eddig csak foltokban mutatkozott – folytatta az elnök. – Ezzel a betegséggel általában akkor kell számolni, amikor sok csapadékra hirtelen felmelegedés jön, nos, ez az év éppen ilyen volt, 25-27 fokos napi átlaghőmérsékleteket mértünk, s igen jelentős volt a páratartalom is. Ennek okán aztán azok a szőlőtulajdonosok, akiknek az ültetvényein sok a merlot, nem igazán fognak szüretelni. Ezt a szőlőfajtát ugyanis teljesen lepusztította a fekete rothadás. A szürke rothadás is veszélyezteti a termést, erre megfelelő növényvédelemmel előre kellett készülni.

Simon Zoltán a cukorfokot illetően nem mer jóslásra vállalkozni. Mint mondja, az a nagy meleg, ami az elmúlt napokra volt jellemző, szintén nem használt a szőlőnek. Ilyenkor ugyanis önmagát védi a szőlő, azaz behajlik a levél, illetve leáll a fotoszintézis, a savak pedig nagyon könnyen eléghetnek. Főleg ott jellemző ez, ahol a napsütés érdekében kilevelezték a szőlőt a gazdák.

– Ennek ellenére azt tanácsolom, akinek van rá lehetősége, várjon még a szürettel – folytatta, majd a felvásárlói piacról is beszélt.

Mint mondotta, rengeteg bor van még az országban, hiszen tavaly egymillió hektoliterrel termett több, ezért a nagy pincészetek közül sokan nem tudták értékesíteni a készleteiket. Valamelyest segített a helyzeten a zöldszüreti támogatás, azaz főleg az Alföldön sok szőlőt leszedtek beérés előtt, illetve megoldás lehet még a bormennyiség csökkentésére a lepárlási támogatás. Ennek célja, hogy ipari alapanyagnak, például arcszesz készítéséhez adják el a termést, de így sem várható, hogy nagy tételben keresnének szőlőt a felvásárlók, ami miatt vélhetően olyanok is lesznek, akik a gazdasági meg nem térülés hiányában feladják a tevékenységüket. Zalában azonban ez nem okozhat gondot, hiszen itt zömében olyan kistermelők találhatók, akik elsősorban saját fogyasztás miatt művelik a szőlőt.