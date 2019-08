Időarányosan készül a MÁV újdonsága

A Magyar Nemzet cikkében jelezték, hogy települések között százas tempóval száguldó vonatokként, a városi utcákon „suttogó” villamosokként viselkednek majd a szerelvények.

Az üzemeltető nemzeti vasúttársaság,

a MÁV-Start most egy különleges, kétéltű járművet szerez be, amely közúton és sínen is képes haladni.