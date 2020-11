Hétmilliárdos támogatás jut az egyszer használatos műanyagok kivezetésére

Társadalmi egyeztetés indul a helyettesítő késztermékekről.

A magyar kormány kiemelt célja a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó vállalkozások technológiaváltását segítő fejlesztések támogatása. Társadalmi egyeztetés indult ennek érdekében a GINOP fejlesztési támogatásról. A felhívás részeként 7 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállítására – írja a Magyar Nemzet.

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára hangsúlyozta: a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv fontos vállalásai közé tartozik az egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése is. Az idén júliusban az Országgyűlés egyhangú támogatásával elfogadott törvény felhatalmazza a kormányt arra, hogy rendeletben tiltsa be bizonyos egyszer használatos műanyag termék forgalmazását. A környezetszennyező termékek kivezetése 2021 nyarán kezdődik meg. Így az iparági szereplőknek elegendő idejük lesz arra, hogy felkészüljenek a technológiaváltásra. A kormány a folyamat ösztönzésére a technológiaváltást és a kapacitásbővítést támogató forrásokat is rendelkezésre kíván bocsátani a vállalkozások számára.

A kormány az EU-s előírásoknak megfelelően 2021 nyarától az egyszer használatos műanyagok kivezetéséről döntött.

Az új szabályozás egyben lehetőséget is teremt a magyar vállalkozások számára. Ha a változás élére állnak, és termelésüket hatékonyabbá, környezetbarátabbá teszik, akkor az új technológiák meghonosításával nemzetközileg is versenyképessé válnak, új munkahelyeket teremtenek, ezzel biztosítják a magyar családok megélhetését. – A jelenlegi felhívás célja az átállás megkönnyítése és a vállalkozások szintlépésének támogatása, hiszen így lesz a jövő magyar, high-tech és zöld – fejtette ki a felhívás kapcsán György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott konstrukcióban a támogatás mértéke 20 és 400 millió forint között alakul.

A támogatás intenzitása várhatóan 35-50 százalékos lehet, ami azt jelenti, hogy a felhívásnak köszönhetően összesen több mint 15 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a közeljövőben Magyarországon. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás előnye, hogy a vállalkozások a támogatás 100 százalékához hozzájuthatnak előleg formájában.

A támogatható tevékenységek között szerepel új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, gyártási licenc és know-how beszerzése, infrastrukturális és ingatlanberuházás, információs technológia-fejlesztés, irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése, valamint a projekt előkészítési költségének részleges elszámolása is.

A fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében a támogatásra pályázók vállalják az előminősítésre jelentkezést. Ennek első lépése egy regisztráció, amelyre november végén nyílik lehetőség a www.znb.ifka.hu oldalon.

György László államtitkár közölte, hogy a jelenleg 7 milliárd forint keretösszegű felhívást a közép-magyarországi régiónak szóló, további 3 milliárd forint keretösszegű felhívás egészíti majd ki, várhatóan 2021 első félévében, tekintettel arra, hogy sok az olyan magyar vállalkozás, amely a zöldítésre és innovatív technológiákra nyitott, a fejlődéshez pedig forrásbevonásra van szüksége.

