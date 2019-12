Zalaegerszeg az adventi fények fővárosa lett: csodás videó készült

Egerszegi Advent videoklip 2019

VIDEOKLIP AZ EGERSZEGI ADVENTRŐL2015-ben újította meg a 2014 őszén hivatalba lépett új városvezetés a korábbi Aranykaput, a zalaegerszegi adventi programkínálatot, és annak megjelenését.Azóta minden esztendőben új programelemekkel, és egy-egy újdonsággal jelentkezik rendezvény.Az Egerszegi Advent december 24-én 13 óráig várja a látogatókat.Idén is a Mindszenty térről érdemes indítani a sétát, a templom előtti adventi koszorútól és Betlehemtől, ahol a Zalaco Bisztró finomságaival lehet ismerkedni.Tovább haladva a Kossuth utcán, előbb a szaloncukor árussal, majd a népművészeti bolttal találkozunk, ezt követően pedig elérjük a Kossuth téren a Tütü karácsonyi fényekkel megvilágított igényes standját, amit a Mimosa ötletes, fiatalos kirakata követ.A Dísz tér déli oldalán van a nagyszínpad, és a pavilonok is sűrűbb elrendezésben várják a vásárlókat, hiszen a tér északi oldalán került elhelyezésre a magyar megyeszékhelyek egyik legnagyobb szabadtéri jégpályája. A 30×15 méteres jégpályán november 30-tól ugyanolyan feltételekkel lehet majd korcsolyázni, mint a jégcsarnokban, a délelőtti órákban pedig ide jönnek az óvodások az ovi-kori program keretében. Bizonyára a nemrég elhunyt Neubauer Tibor is büszke lenne ránk, hogy tovább visszük az általa indított kezdeményezést! A Jégaréna és a Zalai Titánok jégkorongcsapata ezzel a nagylelkű gesztussal járul hozzá a városi adventhez. A jégpálya nyitvatartása: hétfőtől péntekig 16:00-20:00 óra között, hétvégén 10:00-12:00, 14:00-17:00, és 17:30-20:00 óra között, december 24-én 10:00-12:00 óra között, december 25-én zárva, december 26-30. között 10:00-12:00, 14:00-17:00, és 17:30-20:00 óra között, december 31-én 10:00-12:00 és 14:00-17:00 óra között, január 1-jén zárva, majd január 2-12. között újra 16:00-20:00 óra között.Természetesen továbbra is ott lesz a téren a kivilágított szán, a szelfi pont, valamint a finom ételeket és italokat kínáló pavilonok. A kereskedők, kézművesek, vendéglátósok hétfőtől szombatig 9 és 19 óra között tartanak nyitva, vasárnap pedig 9-től 18 óráig várják az érdeklődőket, nemcsak a Dísz téren, hanem az Európa téren is. December 24-i nyitva tartás: 9-13 óra között.A teát, forralt bort ünnepi bögréből lehet kortyolni, amely elvihető, vagy visszaváltható. A legfinomabb forralt borról idén is internetes szavazás dönt majd. A zenélő óra a Kiskarácsony, Nagykarácsony dallamát játssza.Nem maradnak el a fényjátékok sem, amelyek december közepétől világítják majd meg a környező házakat, a karácsony előtti napokban pedig újra Zalaegerszegre érkezik a Városháza elé az élő Betlehem (december 19-26. között tekinthető meg). December 24-én a hagyományos bejglikóstoláskor a három királyok élő tevéjét is láthatják a gyermekek.Idén is vannak bőven jótékonysági rendezvények, így a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány programjai, vagy az Adventi Kézfogás, ami a Zalaegerszegi Női Szalon és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület közös akciója.A hagyományokhoz híven óvodások, iskolások, művészeti együttesek, nyugdíjas klubok lépnek fel a Dísz téren, a gyertyagyújtások ceremóniáit szombatonként tartják.Természetesen a december 31-i városi szilveszter, valamint a január 1-jei városi újév és tűzijáték sem marad el.A rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet fokozott jelenléttel őrködik majd az adventi várakozók biztonsága felett.A Dísz tér kiemelt programjai:December 9. (hétfő):- 15:30 óra Kis utcai Székhelyóvoda 7. csoportjának műsoraDecember 10. (kedd):- 15:30 óra Kis utcai Székhelyóvoda 12. csoportjának műsoraDecember 11. (szerda):- 15:30 óra Kis utcai Székhelyóvoda 6. csoportjának műsoraDecember 12. (csütörtök):- 15:30 óra Űrhajós utcai Székhelyóvoda műsoraDecember 13. (péntek):- 15:00 óra Csillag közi Székhelyóvoda műsora- 15:30 óra az Eötvös József Általános Iskola kórusának karácsonyi összeállítása (kórusvezető: Standi Gyuláné)- 16:00 óra a Liszt Ferenc Általános Iskola kiskórusa (kórusvezető: Gyenese Marianna)- 16:30 óra a Pálóczi Horváth Ádám Zneiskola kórusának műsora (vezényel: Décsy-Paál Enikő)- 17:00 óra a Napravár Waldorf Óvoda és Tűzmadár Waldorf Iskola – Szülők és Pedagógusok Kórusának „Adventi és karácsonyi énekek” című műsoraDecember 14. (szombat):- 16:30 óra a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar műsora (vezényel: Kovács Kata)- 17:00 óra a harmadik adventi gyertya meggyújtása- 17:05 óra Foki Veronika és Ticz András műsoraDecember 16. (hétfő):- 15:30 óra Napsugár utcai Tagóvoda műsoraDecember 17. (kedd):- 15:30 óra Radnóti utcai Székhelyóvoda műsoraDecember 18. (szerda):- 15:30 óra Landorhegyi utcai Tagóvoda műsoraDecember 21. (szombat):- 16:45 óra az Albatrosz Tánc Sport Egyesület műsora- 17:00 óra a negyedik adventi gyertya meggyújtása- 17:05 óra az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub műsoraSZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT AZ EGERSZEGI ADVENTRE, VÁRJUK EGYÜTT BÉKÉBEN, SZERETETBEN A KARÁCSONYT!

Közzétette: Balaicz Zoltán – 2019. december 8., vasárnap