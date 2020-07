Változatos élményt kínál a karosi fürdő

Nincs nyár vízparti látogatások nélkül. A napsütés a strandokra, így a Zalakarosi Fürdőbe is csábítja a pihenni vágyókat. Egyre több gyermekes család érkezett a napokban a dél-zalai fürdőbe.

A 12 hektáron elterülő strandon számos kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak a vendégek, köztük természetesen a gyermekek. Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója elmondta: úgy látják, az évek során a családosok fellegvárává váltak. Ha esetleg rosszra fordulna az időjárás, akkor is maradhatnak, a beltéri gyermekvilág az év minden napján várja a lurkókat. Többszintes élménymedence, csúszdák, vízijátékok állnak rendelkezésre. A strandi gyermekvilágot pedig több mint 60 féle vízi attrakcióval, 400 négyzetméteren kétszintes medencekomplexummal szerelték fel. Vagyis egész napos elfoglaltsággal számolhatnak az ideérkezők.

– A három, eltérő nehézségi fokozatú csúszda különféle kihívások elé állítja a vállalkozó kedvű gyermekeket – folytatta a fürdő vezetője. – A kis kalandorok a medencék fölé nyúló szigetek között átívelő függőhidakon szárazon is megúszhatják az átkelést, hacsak valaki a szigeteken elhelyezett vízágyúkkal el nem találja őket. A legkisebbeknek kialakított vizes játszótéren az alacsony vízszintnek köszönhetően a tipegő babák is pancsolhatnak. Az extrém vizes élményeket kedvelőket a különleges „adrenalin” csúszdapark várja. Itt 400 méternyi csúszdaattrakciót próbálhatnak ki, a közel 20 méteres indítómagasságból. A vezérigazgató arról is tájékoztatott, hogy a fürdőzőkre szakképzett személyzet figyel, valamint az elemeket rendszeresen fertőtlenítik, s mint mindig, most is fokozottan ügyelnek a higiéniára. Észrevételeik alapján a magyarok közül egyre többen választják a hazai úti célokat, így persze Zalakarost is. A biztonságos fürdőzés érdekében a nemrégiben megnyílt bűnmegelőzési iroda ifjú munkatársai rendszeres őrjáratot tartanak a területen.

– Ha ennyi színes elfoglaltság nem lenne elég, akkor az animátoraink fitneszprogramokkal, kreatív kézműves foglalkozásokkal és vetélkedőkkel igyekeznek tartalmassá tenni a pihenés heteit – tette hozzá Podlovics Péter. – Újdonságként ezen a hétvégén csúszdaversenyt tartunk, de rendkívül népszerű az úgynevezett manó vízitorna, ahogy a szülők körében kedvelt az aquafitnesz.