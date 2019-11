Tudta, hogy Zala megyében is van kedvencek temetője?

Magányosan áll tizenkét fejfa az erdőben. Az apró sírhalmok egy részét alaposan megviselte az idő, így az elhunytak kiléte már titok marad. A legtöbben szolgálatteljesítés közben haltak meg, hadnagyok és őrnagyok, akikben van még közös: mindannyian kutyák voltak.

Vállus területén, Vonyarcvashegytől 10 kilométerre, a Büdöskúti pihenőháztól 10-15 perc sétára pihennek a hős állatok. A terület korábban egy titkos katonai bázis volt, civilek nem tehették be a lábukat. Az elzártan állomásozó katonákat szoros barátság fűzte a kutyákhoz – ők hozták létre a különleges temetőt négylábú társaiknak. Mikor a bázis őrizete az 1990-es évek elején megszűnt, a vonyarcvashegyi önkormányzat a polgárőrök segítségével helyrehozatta a sírkertet.

Vulkán teste melegével mentett meg egy katonát…

„Itt nyugszik Vulkán kutya őrnagy, kit szolgálatteljesítés közben vandál személyek orvul meggyilkoltak” – írja az egyik fejfa. Ez a legrégebbi sír, 1976-ban temették ide az állatot. A sírkert mellett álló információs tábláról azonban többet is megtudhatunk Vulkánról: többek között azt, hogy egy havas téli napon a testével melegített fel egy eltévedt katonát, aki így menekült meg a fagyhaláltól.

Vulkán mellett a 2002-ben elpusztult Cézár hadnagy, valamint a tízévesen meghalt Ali hadnagy is itt lelt örök nyugalomra. Mindketten szolgálatteljesítés közben lelték halálukat. Néhány emlékhely gondozottnak tűnik, van, ahol egy mécses maradványait is megtaláltuk.

Sajnos a legtöbb négylábúról még kevesebbet tudhatunk meg. Van, akinek emléktáblája teljesen lekopott a hosszú évek alatt, némelyik pedig nyomtalanul eltűnt, így sem a nevüket, sem haláluk dátumát titok fedi. Egyik-másik sír jóval újabbnak tűnik, ám 2004-nél frissebbet nem találtunk a kis sírkertben.

Nehezen megközelíthető

A kutyatemető ma bárki számára elérhető, aki leróná tiszteletét a hős állatok előtt. Sajnos megtalálni már nem olyan egyszerű, hiszen még a Google térkép is kissé pontatlanul jelöli. Autóval megközelíteni nem lehet, mivel az oda vezető ösvény nemcsak szűk, de természetvédelmi terület is.