Olajszűrő leszedése házilag?

Az olajszűrő leszedése, cseréje odahaza is könnyedén elvégezhető művelet, amit kifejezetten ajánlott az olajcserével egy időben megejteni. Az oka egyszerű: az olajszűrő éppen úgy elhasználódik, mint az olaj, és egy ponton túl már nem növeli a motor élettartamát, hanem ellenkezőleg: kifejezetten ront a helyzeten.

Hogyan cseréljünk olajszűrőt?

Amennyiben jobb szeretjük, ha mindent a szerelő vagy a szakszerviz intéz helyettünk, túl sok dolgunk nincs a cserével, elvégzik a szakemberek – ám az olajszűrő cseréje pont annyira egyszerű és könnyen, gyorsan kivitelezhető házilag is, mint egy izzócsere. Mutatjuk, hogyan csináld!

Olajszűrő cseréje házilag: kezdő lépések

Az olajszűrő és a motorolaj pontos típusát az autó határozza meg. A megfelelő olaj kiválasztása elengedhetetlenül fontos, mert az autó gyártója határozza meg az olaj elvárt minőségi szintjét. Ez lehet ILSAC, API vagy ACEA, és ha van valami, amin nem érdemes spórolni, az a motorolaj. Az autód gépkönyve egyébként tartalmazza a szükséges adatokat.

Az olajszűrőn szintén ne akarj költséget megtakarítani, nem akkora tétel, viszont az autód meghálálja, ha minőségi szűrőt kap. Érdemes emellé hőálló kesztyűt is keríteni, mert az elhasznált szűrőben még benne lehet a használt, de forró olaj, illetve egy rongy is kelleni fog, ami az esetleg kiömlő olajat fogja fel majd.

Fotó az eualkatresz.hu oldalról

Így szedd ki a régi olajszűrőt

Az elhasznált olajszűrő kiszedéséhez célszerszámot javaslunk, mert puszta kézzel igazi erőpróba lehet a letekerése. A Totalcar Magazin tesztelte le még 2017-ben a Beta láncos olajszűrő-leszedőjét, ami az egyik legjobb a piacon.

Az ugyanis szinte biztos, hogy megfelelő célszerszámra lesz szükség a művelet elvégzéséhez, ami alapjában véve egy fém henger megforgatása. Ahhoz, hogy jó erősen megfoghasd a szűrőt, többféle, különböző elven működő eszköz közül választhatsz – az ideális típust a motorblokk és a saját affinitásod határozza meg.

A motorblokk fontos tényező, mert attól függ, hogyan áll és hol található az olajszűrő. Az alulról a szűrőre tehető körmös fogó például a kis helyigényű cseréhez ajánlott, a C alakú leszedő fogó akkor megfelelő, ha hozzáférsz oldalról az olajszűrőhöz.

Ha biztosra akarsz menni, inkább a láncos olajszűrő-leszedőt válaszd, mert egyszerű, strapabíró és kiválóan használható a legtöbb motor esetében, mert kifejezetten alacsony a helyigénye. Néhány mozdulat, és máris elforgott a használt olajszűrő.

Ezt követően jöhet a szűrő eltávolítása, a helyének szárazra törlése. Fontos, hogy az eltávolított gumigyűrű helyét is alaposan megtisztítsd.

Az új olajszűrő beszerelése

Az utolsó lépések talán még egyszerűbbek: kend meg egy-két csepp motorolajjal az új olajszűrőt, és a gumigyűrű helyére is kenhetsz egy csöppel.

Ezt követően óvatos mozdulatokkal csavard be a szűrőt a mellékelt utasításoknak megfelelően – a gyártó tudja, mennyi szükséges húzni rajta, hogy jól zárjon a gumitömítés. A kézi meghúzást a fogóval biztosítsuk be, és ezzel kész is vagyunk!

A fáradt olaj leeresztésénél természetesen figyelj oda, hogy ne szennyezd a környezeted! Inkább szerezz be egy olajkannát, amit pont erre a célra találtak ki és abba gyűjtsd össze az olajat, majd add le díjmentesen valamelyik benzinkúton.

Természetesen, ha biztosra akarsz menni, felkeresheted a kedvenc szervized is egy ellenőrzésre, hogy biztosan mindent jól csináltál-e, ám ténylegesen egyszerű munka az olajszűrő csere. Aki egyszer megtanulta, onnantól mindig képes lesz rá.