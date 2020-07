Közkedvelt üdülőparadicsomok: mutatjuk hova milyen feltételekkel utazhattok

A koronavírus miatt jelentősen korlátozódtak az üdülési lehetőségek. A kemma.hu összegyűjtött pár közkedvelt úti célt hogy megmutassák milyen feltételekkel utazhatunk oda.

A cikkben tanácsolják, hogy mindenképpen tájékozódójuk mielőtt útnak indulnánk, hiszen a korábban fertőzött területekre utazás nagy kockázatot jelent. A Konzuli Szolgálat honlapján nagy segítséget tudnak nyújtani ebben, ahol bárki megnézheti, hogy az általa kiválasztott országban aktuálisan milyen beutazási feltételek vannak érvényben.

Az Európai Unión belül megkötések nélkül utazhatunk egyebek mellett Görögországba, Szlovéniába, Horvátországba, Ausztriába, Csehországba, de Olaszország is hamar nyitott.

Horvátország

A magyarok által leginkább közkedvelt üdülőhely Horvátország. Május 28-tól az Európai Unió meghatározott tagállamai, köztük Magyarország állampolgárainak sem kell beutazáskor már külön igazolni utazási céljukat, azonban továbbra is be kell tartani a horvát járványügyi előírásokat. Korábban úti célt, telefonszámot és email címet kértek a határon a beutazóktól, akik ezt elektronikusan egy honlapon keresztül is megtehették, így nekik nem kellett pluszban várakozni a határátkelőknél.

Olaszország

A vírus által talán legsúlyosabban érintett ország hamar nyitott. Június 3-tól a korlátozások nélkül lehet Olaszországon belül közlekedni. Magyar állampolgár korlátozás és karanténkötelezettség nélkül beutazhat Olaszországba, azonban a testhőmérsékletét bármikor ellenőrizhetik az olasz hatóságok. A Pugliába utazóknak a régióba belépés előtt egy adatlapot kell kitölteniük. A Szicília szigetére utazóknak mobil alkalmazással kell regisztrálniuk magukat. Szardínia szigetére tartóknak, illetve a kompra szállás előtt szintén egy adatlapot kell kitölteni.

Görögország

A Görögországba utazók számára július 1-től augusztus 31-ig, 48 órával a várható érkezés előtt egy nyomtatványt kell kitölteniük. A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobiltelefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, amely alapján kiválasztják azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kiválasztott utasoknak az általuk foglalt szálláson 1 napra karanténba kell vonulniuk a teszt eredményének megérkezéséig. A repülőgéppel érkezőknek minimum 48 órával az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni a nyomtatványt. A szárazföldi, vagy tengeri úton érkezőknek minimum 48 órával, de maximum 72 órával az országba érkezés előtt kell kitölteni a nyomtatványt.

A magyarok csak szúrópróba szerű ellenőrzésre számíthatnak, karantén intézkedésre csak pozitív eredmény esetén kerül sor. Július 1-től valamennyi görög repülőtér fogadhat nemzetközi járatokat. Az utasokat szúrópróbaszerűen fogják szűrni. A közúton Görögországba érkező magyar turisták számára fontos észak-macedón-görög határ egyelőre zárva van. A tengeri utasok számára július elsején érnek véget a korlátozások, bár őket is szúrópróbaszerűen fogják tesztelni.

A teljes cikket a kemma.hu oldalán találod!