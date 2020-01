Kelemen Dániel hisz a futás közösségépítő erejében

A keszthelyi Kelemen Dániel Helyi arcok sorozatunk következő interjúalanya, aki új kezdeményezésével egy összetartó futóközösséget szeretne létrehozni a településen.

Futni természetesen egyedül is lehet, ám megvannak az előnyei, ha az ember nem magányosan küzdi le a kilométereket. Dániel elhatározta, hogy 2020 januárjától heti szinten szervezett alkalmakat biztosít Keszthelyen mindazoknak, akik közösségben szívesebben űznék ezt a sportot, hiszen egymást segítve mégiscsak könnyebb átlendülni az akadályokon.

– Mióta része az életednek a futás: honnan indultál és most milyen szinten űzöd?

– Mondhatni kisgyerekkorom óta része az életemnek. Igazi rosszcsont voltam: a telepi srácokkal sokat futkoztunk, fociztunk, bújócskáztunk és bringáztunk a környező házak között. Akkor még nem voltak számítógépek, mindig feltaláltuk magunkat. Óvodás koromban rendszeresen úsztam, később, kisiskolásként már versenyszerűen, közben egy darabig futballoztam és sakkra is jártam. Majd jött az igazi szerelem, az atlétika, ebben értem el a legnagyobb sikereimet mind egyéni, mind csapat szinten. Ezt követően 10 évig csupán hobbi szinten sportoltam, de volt, amikor csak tengődtem a világban. Az első újrakezdésem 2015-re datálódik, ekkor kerültem kapcsolatba egy olyan személlyel, akinek hatására ismét elindultam futni. Rám is fért, mert úgy 105 kg lehettem és nem éreztem jól magam a bőrömben. Az első komolyabb évem 2018 volt, ennek folyamán vettem részt az első közösségi futásokon és versenyeken. 2019 már sokkal tudatosabbra sikerült, én is sokat fejlődtem, többet és hosszabbakat edzettem. A félmaratoni távokra rendezkedtem be, ezeket élvezem a legjobban. Hetente 2-4 alkalommal szoktam futócipőt húzni, jelenleg egy bokasérülésből épülök fel.

– Mit jelent számodra ez a sport?

– A futás egészen sokfélét jelent számomra, ez egy hosszú utazás, talán végtelen történet. Minden edzés, minden verseny ennek egy kis etapja. Vannak kisebb célba érkezések, amelyek mindig édesek, de a lényeg az, ami az úton történik. Amikor jó kedvem van, könnyedén és gyorsan futok, ilyenkor igazán szabadnak érzem magam. A rendszeres sportolás hatására közelebb kerültem önmagamhoz, jobban megismertem, hogy mire vagyok képes, meddig feszegethetnem a határaimat. A futás minőségi időtöltés is, amely által fejlődök, közben új barátokkal és élményekkel gazdagodom. Az edzések rendszert hoztak a mindennapjaimba, de fizikailag is sokat változtam, nőtt az állóképességem, erősebbé, kitartóbbá váltam. Sokat olvastam és tanultam a táplálkozásról, a mozgásról, az edzéstervezésről, versenyfelkészülésről, a sportszerek technológiájáról. A futás segít levezetni a stresszt, kitisztítani az elmét és sikerérzettel ajándékoz meg. A párommal is ez a sport hozott össze bennünket, márciusra várjuk az első gyermekünket.

– Mi motivál abban, hogy másokkal is megszerettesd?

– Saját példámból kiindulva tudom, hogy a rendszeres mozgás milyen pozitív hatásokkal bír, másrészt ismerem azt a fantasztikus élményt, amikor az ember eredményeket ér el. Az el- illetve újrakezdés számos nehézséggel jár, ezeket jól ismerem és tisztában vagyok vele, milyen irdatlan nagy erőre van szükség ahhoz, hogy visszatérjünk egy korábbi szinthez. 2019 nyarán a Futniszép.hu Csapata – akik az igazán különleges Tihanyi, Naplemente, Napfelkelte és Szigligeti Félmaratonokat szervezik és bonyolítják le – meghirdetett egy márkanagyköveti lehetőséget, amelyre jelentkeztem, kitűzve néhány célt, függetlenül attól, hogy sikerül-e bekerülnöm. Engem is inspirált, motivált sok kedves ember, és szeretném én is segíteni azokat a lelkes sportolni vágyókat, akik még csak az út elején járnak, vagy éppen ismét belevágnának. Akkor még csak leendő keszthelyi lakosként elhatároztam, hozzájárulok ahhoz is, hogy a Balaton környéki futó- és egyéb sportversenyek még nagyobb népszerűségnek örvendjenek. Végül a nagyjából 180 jelentkező közül sikerült bejutnom a márkanagykövetek közé, amelyre igazán büszke és amiért hihetetlenül hálás is vagyok. Igyekszem viszonozni ezt a bizalmat. Emellett egyébként a Kanizsai Futóklub tagja is vagyok.

– Melyek a kedvenc futóhelyeid Keszthelyen és környékén?

– Augusztusban költöztünk Keszthelyre, szeptember közepétől november végéig sérülés miatt sajnos nem tudtam futni, előtte többször talpaltam a parti bringaúton a Mólótól Vonyarcvashegyig és vissza. A kerékpárút kiváló arra is, hogy festői környezetben fussunk akár az északi, akár a déli part irányába. Időközben felfedeztem néhány ösvényt a Keszthelyi-hegységben és vannak még tervezett útvonalaim, egyelőre azonban még sokszor futok padon, a lazább, rövidebb edzéseket pedig a Helikon Parkban, vagy a Móló környékén teljesítem.

– Mit kell tudni a kezdeményezésedről?

– A kezdeményezés az említett motivációkból, valamint az újévi fogadalom aktualitásából indult ki. 2020. január 1-je nemcsak az új év kezdete, hanem egy évtized első napja is, keresve sem találni most ennél jobb rajtot ahhoz, hogy valamilyen régóta dédelgetett vágyunkat megvalósítsuk. A Fussunk Össze Keszthelyen egy hetente megrendezésre kerülő eseménysorozat, amelyre edzettségi szinttől, kortól függetlenül bárki bármennyi időre és bármekkora távra csatlakozhat, akár kisgyermekkel vagy kutyával. Terveim szerint az első hónapokban heti egy, később három alkalom lenne (egy hétköznap reggeli, egy hétköznap délutáni és egy hétvégi), hogy az érdeklődők a szabadidejükhöz mérten legalább az egyikre el tudjanak jönni. Az eseményeket a résztvevők is alakítani fogják, mind a távok, az időtartamok és az útvonalak terén. Amennyiben sikerül egy jó csapatot összehozni, szeretném, ha időről-időre jótékonysági célokat is támogatnánk, ezzel is példát mutatva más csoportosulásoknak, szervezeteknek.

– Hogyan építesz fel egy alkalmat?

– Közösségi események szervezése terén teljesen kezdő vagyok, saját tapasztalatokra alapozva terveztem meg az első alkalmat. Az időtartam 1 óra, ezalatt akár 7-10 km teljesítése is lehetséges. A kitűzött indulási időpont előtt gyülekezőt tartunk, hogy a résztvevők köszönthessék egymást, illetve a futás előtt kellően bemelegíthessünk. Ezután elindulunk az adott útvonalon, amelyet mindenki a saját tempójában teljesíthet, de alapvetően egy lassabb, beszélgetős sportolást kell elképzelni.

– Mik az előnyei annak, ha valaki társaságban rója a köröket?

– A futás erős közösségépítő erővel bír: a nyitottak társakat, barátokat találhatnak, akikkel együtt könnyebben vehetik az akadályokat, legyen szó sportról, vagy bármilyen más hétköznapi dologról. Aki túllendül az első kihívásokon és lesz némi sikerérzete, az biztosan elkezd odafigyelni magára, megváltoztatja az életmódját, a szokásait és számos pozitív élményt szerezhet. Tapasztalataim szerint csoportban, együtt mozogva a jókedv is adott, mert mindig van egy személy, akinek pozitív hangulata a többiekre is átragad. Ha valaki rossz passzban is vág neki a távnak, 10 perc után már elfelejtheti a gondokat, a társakkal való beszélgetés sokat segít ebben. A fizikai előnyök mellett ott van az is, hogy a tapasztaltabbaktól sokat lehet tanulni, illetve mindig van mit.

– Milyen célokat tűztél ki a közösségi futással kapcsolatban?

– A kezdeményezés célja egy aktív, cselekvő közösség létrehozása, a tagok testi, lelki és szellemi felüdülése, ezen túlmenően az egészséges életmódot, az emberi kapcsolatok fontosságát, az összetartozást és a segítségnyújtást hivatott képviselni. A közösségi futások szervezésével és festői környezetben történő lebonyolításával olyan élményt és minőségi időt kívánok biztosítani, amely segít abban, hogy egy egészségesebb, örömtelibb, boldogabb életet éljünk. Fontos tényező egymás kölcsönös tisztelete, megértése, elfogadása és támogatása, valamint az egymásra való odafigyelés, a jó hangulat megteremtése és az állóképesség folyamatos fejlesztése.

– Mely felületeken kommunikálsz a mozogni vágyókkal?

A programokat alapvetően a Facebookon hirdetem meg, mivel ez egy jó platform arra, hogy sok emberhez elérhessen az események híre, emellett saját sportköreimben és az Instagram fiókomon keresztül szólítom meg a sportolni, mozogni vágyókat.

– Mik voltak a tapasztalatok előzetesen, illetve az első alkalom után?

– Az első eseményt kereken 4 héttel a lebonyolítás előtt hirdettem meg. Néhány helyi közösségi oldal segítségével egy-két nap alatt már több tucatnyian érdeklődtek a közösségi futás iránt, amely szám a karácsonyi és szilveszti időszakban tovább növekedett. Szombat reggel a ködös idő és a 0 fokos hőmérséklet ellenére végül velem együtt 18 fő vette a bátorságot és gyűlt össze az első futásra, illetve ott volt a párom is, aki készített rólunk néhány képet. A résztvevők vidámak voltak, érdeklődtek a további menetrend és tervek iránt, átbeszéltünk néhány dolgot, sőt, egy nem várt motivációs löketet is kaptunk. Összességében sikeresnek ítéltem az első alkalmat és az új futótársaktól is az a visszajelzés érkezett, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek. Úgy érzem, sikerült felkelteni az érdeklődést és bízom benne, hogy a következő hétvégéken még többen leszünk.

– Miért érdemes bekapcsolódni azoknak, akik most nem jöttek el?

– Biztos vagyok benne, hogy sokan futnak egyedül vagy párban itt Keszthelyen és környékén. Ezt tapasztaltam, illetve az első alkalommal azt a megfigyelésemet többen is megerősítették, hogy ugyan vannak, akik ismerik egymást, de ritka az, amikor 3-4 főnél többen sportolnak együtt. Szombaton egyes futók érdeklődve néztek felénk a Helikon parknál. Lehet, hogy néhányan nem mertek eljönni, mert azt gondolták, biztosan edzettebb sportemberek jelennek majd meg és nem akartak lemaradni, vagy jobbfajta öltözet és kiegészítők hiányában kilógni a sorból. Nekik mondanám megnyugtatásul, hogy mindjárt az első alkalmon részt vettek olyanok, akik korábban idegenkedtek ettől a sporttól, mind a fiatalabb, mind az érettebb korosztály képviseltette magát és akadt olyan is, aki komolyabb betegséggel, hősiesen küzdve futott, vagy éppen a közösség húzó erejének köszönhetően hosszabb távot teljesített a szokásosnál. Voltak, akik a környező településekről látogattak el a programra, de 15 km-ről is érkeztek. Itt van arra lehetőség, hogy megismerjük egymást és akár edzőpartnereket találjunk a közösségi futáson kívüli edzéseinkhez. Szeretettel várunk mindenkit, embereket nem eszünk, mi csak a kilométereket faljuk!