Hagymások tavaszra: A főkertész tanácsai az aktuális virágoskerti munkákhoz

Hűvösödnek a nappalok, ám még mindig csodás látványt nyújtanak a kertek. A növények kedvelői így készüljenek a következő hónapokban.

Kertes családi házba költözni, vagy vidékre, mindig kihívásokat tartogat számunkra. Negyvenévnyi panellakó mivoltomat én is most szoktatom a tágas térhez, a zöldellő és virágzó udvarhoz. A következő sorok inkább a kezdő kertészeknek szólnak, de természetesen a gyakorlottaknak is tanáccsal szolgál Kovács Mihály, a Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. főkertésze. Mint mondja, elsőként vizsgáljuk át a területet, hátha szeretnénk változtatni, bővíteni. Ha kész a terv, jöhet az ásás, talajlazítás. Terítsük el az összegyűjtött komposztot, gazdagítva a talaj tápanyagellátását. Célszerű az elkorhadt növényektől is megtisztítani a kertet. A hétvégi fagyok már elviszik az egynyáriakat, helyükre kétnyáriakat ültessünk.

– A kis és nagy virágú árvácskáknak, az évelő őszirózsáknak (astereknek), krizantémoknak van a szezonjuk – mondta a szakember. – Van, aki utóbbiakat dézsába teszi. Egyre több helyen látunk ötletes kaspókat, saját készítésű ágyásszegélyeket. Bízzuk bátran fantáziánkra a növények összeválogatását. Intenzívebb helyekre a hebék, erikák kerülnek, ezek a tipikus őszi fajták. Az összképet tovább lehet színesíteni például madárbirsekkel s egyéb bogyós bokrokkal, ami hangsúlyozza az évszak jelleget. Az évelő őszirózsák novemberig pompáznak, a krizantémokat az első fagyok elviszik. A kis virágú árvácska megéri a tavaszt, a szakirodalom szerint a nagyobb virágú árvácskák három-négy évet kibírnak. A közönséges csarab őszi növény, az erikák tartósabbak. Érdemes olyan virágokat összeválogatunk, amelyek nem egyszerre nyílnak vagy száradnak el. Arra figyeljünk, hogy megbízható termelőtől vásároljunk növényt és trágyás virágföldet, tőzeget.

– A hagymás virágokkal mit kezdjünk?

– Ezeknek ugyancsak most van a szezonjuk, ültetésükre legalkalmasabb a szeptember, október. Hozzáteszem, hogy tíz év alatt sokat változott az időjárás. Mivel már nincs fogcsikorgató hideg télen, vannak növények, amelyek fagytűrőkké váltak, és az ültetési időpontok elcsúsztak. Hét éve kerültem a céghez, előfordult, hogy október végén majdnem fagyott talajba ültettünk árvácskát.

Visszatérve a hagymásokhoz, gumósokhoz: ha tavasszal a nárciszokban, tulipánokban, jácintokban szeretnénk gyönyörködni, akkor most van itt az ideje a gödrök készítésének. A kisebbeket 5-10, a tulipánt 8-10, a nagyobb hagymájú császárkoronát például 25-30 centiméter mélyre tegyük. Ne várjunk csodát egy 200 forintos növénycsomagtól, a jobbak drágábbak, ám a végeredmény sokkal szebb. Mi például Hollandiából importáljuk a virághagymákat. Olyan gondoskodást kapnak – törődést, növényvédelmet, műtrágyát –, hogy az első időkben hatalmas virágokat hoznak. Ne ijedjünk meg, ha az állomány néhány év múlva gyengül, főleg a tulipán. Kisebb szárat, kisebb virágot, fiókhagymákat hajt. Vírusfertőzéstől a szirom színe megváltozhat, foltossá válhat. Közterületen mi egy év múlva lecseréljük a tulipánt. A nárcisz tartósabb, ám vigyázzunk, mérgező. Kisgyermek, háziállat kerülje. Ezeket még az egerek sem rágják meg.

– Milyen további gondoskodást igényelnek ezek a növények?

– Mindegyiknek jót tesz a tápanyag-utánpótlás. A tulipánok esetében a vízigényességre kell figyelni. Az öntözés nagyban befolyásolja a virág méretét, a virágszár hosszát. Száraz télen praktikus locsolni őket. Sokféle szín közül választhatunk, és figyelhetjük a virágzás idejét. A koraiak márciusban bontanak szirmot, a későiek májusig pompáznak. Bár az időjárás kiszámíthatatlansága miatt előfordul, hogy egyszerre nyílnak.

– Ha ügyesek voltunk, akkor az ezekben a hetekben ültetett hagymás növényeink szépen meggyökeresednek, és a felszínen zöld hajtást hoznak. Ezek már nem fagyérzékenyek, túlélik a telet. Aki pázsitba ülteti, azért vigyázzon a fűnyírással. A kertünket tovább szépíthetjük, ha például az elburjánzott évelőket kicsit megritkítjuk, tövenként szétválasztjuk. Akik szeretik a mindig zöldellő, szép gyepet, ilyenkor azt is trágyázhatják. S ha végképp nem bízunk magunkban vagy a szépérzékünkben, akkor kérjük bátran szakember vagy kertépítő tanácsát. Bárhogy legyen, a virágoskertünk és udvarunk tavasszal meghálálja az őszi gondoskodásunkat.