Gyönyörű Rózsa utcai előkertet gondoz a nagykanizsai Horváth Béláné

Két éve, férje halálakor kapott stroke-ot Horváth Béláné, aki az őt ért sorscsapások ellenére is kitartóan gondozza kiskertjét.

Ez már önmagában is példás emberi teljesítmény, az meg pláne, hogy a gyönyörű, egész nyáron nyíló virágai a keleti városrész paneljainak egyhangúságát törik meg. Lakóhelye, az egyik Rózsa utcai társasház előkertjét alakított át virágos kertté.

Mint elmondta, közel fél évszázada költöztek be „vidékről” a nagykanizsai társasházba, s rögtön hozzá is látott a virágosításhoz. Volt év, amikor virágosítási akció keretében segítette a munkáját a Polgári Kanizsáért Alapítvány is, de általában ő maga vásárolja meg, sőt, szaporítja a virágokat. Most egyebek közt rózsa, borostyán (ez utóbbit szintén ő metszegeti, alakítgatja formára, hogy ne ússza be az egész területet), mályva, kukacvirág és pistike, azaz nebáncsvirág díszlik benne. Horváth Béláné erkélyén pedig gyönyörű, erőteljes, virággal teli muskátlik sorakoznak „csak hogy teljes legyen az összkép”.