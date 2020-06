Egy lappföldi kiránduláson hangulatos turistaházak várják az utazót

Manapság leginkább azzal kerül be a hírekbe Svédország, hogy szigorú, hivatalos korlátozások nélkül igyekszik túlesni a koronavírus-járványon. Azonban az észak-európai országról nemcsak ezen hírek kapcsán érdemes eszmét futtatni, hiszen számos látnivalóvalóval büszkélkedhetnek a svédek.

Az északi vidékeket egykor a vikingek járták, ők Odinhoz imádkoztak és hosszú hajóikkal eljutottak a Baltitól a Fekete-tengerig, Bizáncba, az angolszász királyságokba és Amerikába is. Egyik utódnépük, a svéd a 16. század közepétől független, és miután sorra nyerte háborúit a dánokkal, az oroszokkal, a lengyelekkel szemben, megszerezve a Baltikumot regionális nagyhatalommá vált. A svéd hegemónia ellen aztán a környező országok összefogtak, ez vezetett az 1700-ban kitört nagy északi háborúhoz, és ahhoz, hogy a svédek 1721-re elveszítették baltikumi birtokaikat és a nagyhatalmi pozíciójukat.

Svédország a 20. század első felében emelkedett a világ gazdaságilag legfejlettebb államai közé a csúcstechnológiát képviselő iparágaknak, a kereskedelemnek és a szolgáltatásoknak köszönhetően. A tízmilliós országot a jóléti társadalom egyik mintaállamaként is emlegetik. Ami pedig a turizmust illeti, számos szép helyre ellátogathatunk. A Kosterhavet Nemzeti Park Norvégiával határos. Az ország első tengeri nemzeti parkjában mintegy hatezer tengeri faj található, valamint korallzátonyok, ami ezen az éghajlaton ritkaság.

Svédország vallási központja Uppsala, ma Skandinávia legnagyobb katedrálisa áll itt, de már a pogány korban kultikus hely volt, a régi istenek tiszteletére. A fővárosban, Stockholmban számos múzeumban szívhatjuk magunkba a svéd kultúrát, de a város arról is nevezetes, hogy itt adják át évente a Nobel-díjakat. Akik pedig az érintetlen természetet szeretnék felfedezni és kihívásra vágynak, vegyenek részt egy északi kiránduláson Lappföldön, ahol hangulatos turistaházakban foglalhatnak szállást, közben pedig a sarki fényt is megcsodálhatják.

Az ország harmadik legnagyobb városa a 13. században alapított Malmö. A település nevezetessége a Malmöhus erődítmény, ma múzeumként látogatható. Megépítését a 15. században a város növekedése kényszerítette ki. Legrégibb templomát Szent Péter tiszteletére szentelték fel, míg a modern kor talán leglátványosabb építménye a 190 méter magas új toronyház, a Turning Torso, Svédország legmagasabb épülete.