Domborai Anett egészséges, „tiszta”, mesterséges anyagoktól mentes élelmiszert készít

„A kenyérsütésben van valami misztérium, titok, aminek megfejtését mi, emberek nemigen tudjuk. Csak azt látjuk, hogy az élő, lélegző kovász miként emeli meg a nyers tésztát, mely a kemencéből kikerülve aztán a mindennapi élet alapja lesz.”

Ezt a valkonyai Erdőszéli Pékkuckó alapítója, Domborai Anett mondta el azon kérdésünkre, hogy számára mit jelent a kenyér és a kenyérsütés. Mi az a plusz, amiért hátrahagyta jól induló közgazdász karrierjét, hogy háromgyermekes édesanyaként este, lefekvés előtt megetesse a kovászt, előkészüljön a következő napra, és hajnalban keljen, hogy mihamarabb friss kenyér és péksütemény kerülhessen a vásárlók asztalára?

– A gazdasági főiskolán végeztem közgazdászként, majd egy zalakarosi hotelben dolgoztam mint marketinges – bocsátotta előre Anett.

– Aztán a párommal ide, ebbe az alig 70 lelkes kis faluba költöztünk, elkezdtünk állatokat tartani, gazdálkodni. Jöttek a gyerekek, és számomra magától értetődő volt, hogy anyaként igyekszem minél több saját készítésű élelmiszert a családom asztalára tenni, ráadásul egy ilyen kistelepülésen az ember nem rohanhat csak úgy el a boltba, mint egy városban, ha éppen nincs otthon valami – így kezdtem el kenyeret sütni. Olyannyira megtetszett, hogy elvégeztem egy OKJ-s péktanfolyamot is, ám ott az ipari „tömeges” kenyér gyártását tanultuk, melynek technológiája megkívánja a különböző adalékanyagokat. Én azonban nem erre vágytam, egészséges, „tiszta”, mindenféle mesterséges anyagtól mentes élelmiszert akartam készíteni, s elmélyedtem a kovásszal készült kézműves kenyerek világában. Hogy ez az egész távol áll a közgazdaságtól? Elsőre biztosan így gondolja mindenki, de ez csak részben igaz, hiszen a főiskolán megszerzett marketingtudást nap mint nap használom. Másrészt gyermekkoromban mindig ott sertepertéltem anyu mellett a konyhában, ő elég sokféle dolgot, kelt tésztákat sütött nekünk, ezért én előbb tanultam meg sütni, mint főzni. Tehát valójában hoztam magammal otthonról ezt a szenvedélyt, mert ez több egyszerű elvégzendő munkánál. És ez a szenvedély meg is kell, hogy jelenjen az összes produktumomban, ha nem így van, nincs értelme foglalkozni vele.

Anett azt mondta: a kelt tészták után a kovászos kenyérrel szintet lépett, mert egy jó kovászos kenyér elkészítése mindig kihívás. Elárulta: habár a vállalkozása megalapítása óta eltelt egy évben komoly rutinra tett szert, azért amikor betolja a kemencébe a megkelt bucikat, az még mindig okoz számára némi izgalmat, hogy milyen lesz a végeredmény…

– A kovászos kenyerek magasabb víztartalma lyukacsosabb, levegősebb bélzetet eredményez – magyarázta a kovászhasználat előnyeit.

– Tovább eltarthatók, kevésbé morzsálódnak, és ez mind ennek az élő anyagnak, a kovásznak köszönhető. A kovász liszt és víz házasításából, azok fermentációjából születik, vadélesztőgombákat és tejsavbaktériumokat tartalmaz. Utóbbiak egyrészt a gabona héjáról, illetve az élesztőgombákhoz hasonlóan a levegőből, vagyis gyakorlatilag bárhonnét belekerülnek, és együtt alkotnak önálló, folyamatosan fejlődő, átalakuló anyagot, mely a kenyér kelesztését a kemencébe kerülés előtt két napon át elvégzi. A folyamathoz felhasználja a tésztában lévő szénhidrátok és fehérjék nagy részét. Másrészt mivel a kelés vagy erjedés, bárhogy is nevezzük, már a sütés előtt végbemegy, nem irritálja a gyomor- és bélrendszert, nem okoz puffadást, ellentétben a kovász nélkül, élesztővel készült kenyerekkel, melyek esetében az említett folyamat a tömegtermelés, illetve a rendelkezésre álló rövid idő miatt bennünk, a gyomrunkban és a bélrendszerünkben folytatódik és fejeződik be. S ez, valljuk be, nem túl szerencsés.

A valkonyai pék szerint egyre inkább előtérbe kerül alapanyagként a tönkölybúza, mert rendkívül egészséges. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint-csökkentő és az érelmeszesedést megelőző étrend sikeréhez, s alacsonyabb szénhidrát- és rosttartalma miatt a cukorbetegek étrendjében is fontos szerep juthat neki. Ezenkívül esszenciális zsírtartalma jótékonyan hat az idegrendszerre.

Domborai Anett úgy fogalmazott: a tavaszi időszak – amikor a pandémia miatt korlátozták a kijárást – reményei szerint nagyobb tiszteletet ébresztett az emberekben a munkafolyamatokból adódóan korán kelő pékekkel szemben. Hiszen sok családanya, család­apa vállalkozott az otthoni kenyérsütésre, így az emberek megtapasztalhatták, mennyire nem könnyű és egyáltalán nem egyszerű munka ez. Annál is inkább, mert bizony, születtek „félrecsúszott” alkotások is.

– Érdemes arra is gondolni, miért álltak neki kenyeret süt­ni azok, akik előtte sohasem foglalkoztak ilyesmivel – morfondírozott a háromgyermekes anyuka. – Én azt gondolom, talán azért, mert ad egyfajta biztonságérzetet, ha van otthon kenyér. Istenhez is így imádkozunk: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” Ha kenyér van, élet van – és a kenyér maga az élet.