A város széles táncos palettáját gazdagítja a Royal Dance együttes

Megalakulásukkor is figyelemmel kísértük az új megyeszékhelyi tánccsoport versenyeredményeit. A Royal Dance Stúdió Sport­egyesület már ötéves múltra tekinthet vissza.

Legutóbb a zalaegerszegi Art Moziban láthatta a közönség a mintegy 150 fős csapat jubileumi gálaműsorát. Az öt esztendő alkalom arra, hogy az eddigi eredményeket számba vegye Bóha Zsanett táncpedagógus, az egyesület és az együttes vezetője, s a jövőbeni célokat is megfogalmazza.

– Én már hatévesen táncoltam az Albatrosz Tánccsoportban, ott kaptam az alapokat – kezdi az elejéről. – A zalaegerszegi számviteli főiskolán töltött pár év és a családalapítás után a szakmában helyezkedtem el, kicsit háttérbe szorult a tánc, noha a Hevesi Sándor Színházban is dolgoztam a táncosokat igénylő produkciókban.

Aztán mégiscsak visszacsábította magának a táncművészet, Pápán szerezte meg a szükséges oktatói képesítést. Közben az amerikai típusú, sportesemények előtt látható pompom táncvilágot, az úgynevezett cheerleading stílust is kipróbálta.

– Öt évvel ezelőtt már biztosan tudtam, hogy ez az utam, így hat felnőtt jelentkezővel indultunk az Apáczai ÁMK-ban. A nagylányok barátai, testvérei érdeklődése nyomán terebélyesedett a társaságunk.

Ma a modern táncok, látványtáncok, showtáncok, kicsit a művészi balett érzéki formavilágát tanulják, mutatják be, az akrobatikus és tornászmotívumokat tartalmazó elemeket helyezik előtérbe.

– Zalaegerszeg szerencsés, több tánccsoport működik, mindenki megtalálhatja a kedvére valót…

– Mi szeretnénk az egészséges versengés jegyében együttműködni minden csoporttal, hiszen csak a színpadon vagyunk ellenfelei egymásnak, amúgy azonos a cél: mozogjanak minél többet a gyerekek – foglalja össze a szándékait Zsanett, hozzátéve, a tánc az ön- és testismeretre, kreativitásra, az idő jó beosztására tanít, nemcsak fizikai, de lelki értelemben is tartást ad a művelőjének. Nem elhanyagolható szempont a kitartás és a közös élmények, az együttműködés varázsa.

– Én a csapatmunka átélését tartom a legfontosabbnak. Örülök, ha látom, kiállnak egymásért, segítik egymást, örülnek egymás fejlődésének. Nálunk nem számít, ha valakin picit több van, őket is nagy szeretettel veszik körül a többiek, jó látni, mennyire szurkolnak egymásnak. A kudarc és a szorongás feldolgozása is jól működik, ami szintén fontos a személyiség fejlődéséhez. Mondják a szülők, hogy mióta táncol a gyermekük, szívesebben szerepel az iskolai rendezvényeken is.

Fontos szempont továbbá, s a majdani felnőtt életre szintén jótékony hatással lesz a teendők strukturálása. Ha edzés van, ha verseny van, akkor a tanulásra és a foglalkozásra szánt időt okosan kell beosztani. A kisebbeket játékos formában nevelik erre és a helyes testmozgás igényére, mint Zsanett mondja, ők nagyon szeretik a szertorna elemeit, amit az iskolai testnevelésben hasznosítanak.

– A versenyzés milyen helyet foglal el a Royal Dance életében?

– Nem szeretnénk túl nagy stressznek, hosszú utazásnak kitenni a tagjainkat, főleg a hazai versenyeket látogatjuk, Lentiben, Győrben, Pápán, Miskolcon szereztünk jó helyezéseket, de ott vagyunk például a Press Dance nemzetközi megmérettetésein is.