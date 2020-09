A Road dobosa a pörgős koncerteket horgászattal piheni ki

A horgászat azt a csendet és nyugalmat hozta vissza az életembe, amire szükségem volt a koncertek közti pihenéshez – mondja az ország egyik vezető rockzenekara, a Road dobosa. Szabó Erik gyermekkorában ismerkedett meg a horgászattal, de igazi hobbijává azt követően vált, miután a Road belépett az élvonalbeli zenekarok közé.

Nagypapája volt az, aki megmutatta neki a horgászat alapjait, de akkoriban még nem vált a vízpartok szerelmesévé, évekig nem is vett kezébe botot. Amikor viszont úgy érezte, hogy a folyamatos koncertezés okozta pörgést ellensúlyoznia kell valamilyen csendesebb tevékenységgel, akkor visszatért a horgászathoz, ami aztán a nyugalmat is visszahozta a mindennapjaiba.

Specialistává már önmagát képezte ki, olyannyira, hogy ha úgy adódik, még a csalit is saját maga készíti el. Előfordult, hogy három társával együtt több mint száz kilogrammnyi etetőanyagot gyártottak le egy versenyre.

– Versenyre amúgy ritkán járok, számomra a horgászat valóban a feltöltődés élményét adja, amikor van időm gondolkodni vagy egyszerűen csak kikapcsolódni – folytatja. – Egy verseny már másról szól, ott sokkal inkább dolgozik az adrenalin, olyankor nincs az embernek lehetősége elmerengeni az élet dolgain.

A zenész olyannyira elkötelezett a hobbija mellett, hogy zenekara legutóbbi klipjében is horgászat közben látható. A többszörös arany- és platinale­mezes csapat legújabb, Ahol a hegyeket látod című dalához egy úgynevezett road movie filmet forgattak, amelyben nemcsak a lakókörnyezetük, a Mátra magával ragadó természeti értékeit mutatják be, de a zenekar mind a négy tagját a legkedvesebb szabadidős elfoglaltsága során filmezték. Az énekes-basszusgitáros Máté kerékpárral, a gitáros Goya motorral, a szintén gitáron játszó Imi pedig bakancsos turistaként járja be a hegységet. Erik viszont egy csónakban horgászik. A klip annak a sorozatnak az egyik filmje, amely a Volt fesztivál főszervezői, Fülöp Zoltán és Löbenwein Norbert kezdeményezésére indult el, hogy ily módon is népszerűsítse az ország turisztikailag frekventált térségeit.

Szabó Erik sporthorgász, ezért jobbára azokat a helyeket keresi, amelyek erre a területre álltak rá. Elsősorban békés halakra megy, többnyire bojlis technikával, de adott esetben akár egészen finom, már-már feeder-szintű szerelékkel is próbálkozik.

– A ragadozó halakkal nincs sok tapasztalatom – válaszolja kérdésünkre. – Nem mondom, hogy sosem fogom kipróbálni, s volt is már rá alkalom, barátokkal egyszer elutaztunk Olaszországba harcsázni, de nem ebben tudok a legjobban kiteljesedni. Az ország északi régiójában rengeteg, valóban kiváló adottságú, nagy halas állóvíz található, van tehát bőven lehetőségem arra, hogy a hobbimnak éljek. Persze nemcsak itt horgászom, bárhova szívesen megyek. Néhány napja Hajdúböszörményben jártam a barátaimmal egy versenyen. A közelmúltban a zalai horgászvizeket is volt szerencsém kipróbálni, s nagyon kellemes meglepetésben volt részem. Egy viszonylag picike tóhoz látogattunk ki a párommal Zalabaksára, s annyira megfogott a hely, hogy már tervezzük a visszatérést, hiszen itt az ősz, a nagy halas szezon. Nemcsak a Baksa-tóra tervezünk visszatérni, hanem más vizekre is. A leírások, a fotók és az élménybeszámolók alapján több helyet is kinéztem magamnak, biztosan fogunk ott találkozni zalai horgásztársakkal.