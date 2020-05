Az idén nem lesz világbajnokság a Szan-Dia FSC versenyzőinek

Jó ideje már, hogy a különböző látványtáncversenyek lezárultak, ugyanakkor nem csupán abban a kategóriában, de a kötélugróknál is voltak selejtezők.

A Szan-Dia FSC balatonfüredi eseményeivel párhuzamosan még március­ban zajlott a kanadai kötélugró-világbajnokságra kvalifikáló seregszemle Szolnokon. A pécsi, a fővárosi és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei eredményeket követően kiderült, hogy Csermák Tamás és Szabó Péter az első és második helyen kvalifikálta magát a felnőtt férfiak mezőnyében a vb-re.

– A fiatalok nagy álma vált valóra, amiért rengeteget dolgoztak, de sajnos az örömük nem sokáig tartott, hiszen később kiderült, hogy a versenyüket törölték, idén nem rendeznek világbajnokságot – összegzett Vágó Lászlóné az edzői stáb részéről. – A gyerekek jelenleg otthon edzenek, és az elküldött videóikból látjuk, sokat gyakorolnak, erősítenek. Az általunk elküldött zenékre koreográfiákat gyártanak, saját gyakorlataikat csiszolják. Nem is olyan régen Tóthné Vágó Alexandra edző kiválasztott zenéjére a kicsik maguk koreografált gyakorlatait tudtuk online versenybe foglalni, és így díjazni is tudtuk őket érmekkel, melyeket postán meg is kaptak. A trambulinban kötéllel hátraszaltó kihívására is sokan neveztek, tehát az élet nem állt meg, de reméljük, mielőbb jöhet a folytatás, immár személyesen.