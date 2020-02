Ritka szerencsés napja volt Tom Hanksnak (fotó)

A kétszeres Oscar-díjas színész valamiért imádja fényképezni az elhagyott ruhákat.

A leggyakrabban fél pár kesztyűket szokott megörökíteni, de időnként talál fél pár zoknikat és fél pár cipőket is. Most viszont akkora szerencse érte, hogy talált egy fél pár papucsot is – írja a Bors.

Az internetezők rajonganak a színész hobbijáért, a fényképe néhány óra alatt közel kétszázezer lájkot gyűjtött be, és egy rakás vicces hozzászólást.

Borítókép: Tom Hanks kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színész, producer, író, filmrendező