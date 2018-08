Megvalósul a Lear király a modern médiában

Az HBO-n futó Utódlás című sorozat Shakespeare-i elemek nyomán egy médiabirodalom és az azt irányító dinasztia mindennapjaiba enged bepillantást. Abba a hatalmi és családi harcba ami az irányításért folyik.

Logan Roy vezeti a világ egyik legnagyobb média konglomerátumát. Logan a harmadik feleségével él, az első két házasságából három fia és egy lánya van. A második házasságából származó legidősebb fia, Kendall az egyik divízió elnöke. Az öccse, Roman őszinte és nyíltszívű, de már nem dolgozik a cégnél. Logan egyetlen lánya Siobhan, aki a politikai életben jeleskedik. Végül ott van a legidősebb fiú, az első házasságából származó Connor, aki önálló életet él Mexikóban. Az alábbiakban a Kendall-t alakító Jeremy Strong-gal készült interjút olvashatjuk, ami Vasárnap Reggel legutóbbi számában jelent meg.

Az Ön által alakított Kendall elég különleges személyiség. Mi volt az első benyomása a forgatókönyv olvasása közben?

Adam McKay-jel A nagy dobás (The Big Short) forgatásán dolgoztam együtt, ő említette ezt a forgatókönyvet, ami a Lear király és egy médiakonszern történetének keveréke: arra gondoltam, ez biztos érdekes. Mindig is érdekelt a hatalom természetrajza, az egyetemen eljátszottam III. Richárdot, és a shakepeare-i, családban maradó hatalmi harcok szintén érdekelnek; az, hogy ezt napjainkba helyezték, és a média világába, igazán érdekessé tette az ötletet.

Amerikában és Angliában nem ritkák az olyan médiabirodalmat irányító dinasztiák, mint ami a sorozatban is megjelenik. Végzett bármilyen kutatást az ilyen családokról?

Elég sok könyvet elolvastam róluk. Mindent elolvastam a Murdoch-családról, sőt megnéztem az Ink-et is (James Graham drámája Murdoch-ról.) Remek volt és ijesztő, mert teljesen átélhető volt, mire épült a birodalmuk. Sokszor átlépték az erkölcsi határokat. Egyebként elképesztő érzés volt az Utódlás forgatása közben felcsapni a New York Times-ot, látni azt, hogy Rupert Murdoch (médiamágnás, a The Times és a The Sun tulajdonosa – VR) szinte mai Lear királyként az utódlással bajlódik. Szóval sokat olvastam a Murdoch-családról, de mellette a Redstone-okról, Newhouse-okról, Sulzburgerekről, Conrad Black-ről, a Koch testvérekről. Elég sok dinasztikus család volt, ahol hasonló dinamika alakult ki.

Mit gondol, miért olyan izgalmas jelenség a média, mint iparág ebben a történetben?

Szerintem igen csábító a média világa. Mindig szerettem volna egy kulcslyukon át belesni oda, abba ahogyan a háttérben működik, mert a média hatalmas szerepet tölt be az életünkben. Adam McKay és Jesse (Armstrong), a sorozat alkotói ezt a családot szerették volna górcső alá venni, megnézni közelebbről a problémáikat, és bizonyos értelemben a traumáikat a családon belül, és hogy mindezek hogyan csapódnak lea befolyásuk miatt egy globális térben. Kendall, akit én alakítok, az elsőszámű örökös, de Logan-t nagyon más fából faragták, ez egyértelmű. Ő a primitív, nyers erő, az ádáz, pénzsóvár üzletember. De Kendall mégis sokkal jobban ráérez a korszellemre, a digitális kor széljárására; a sokféle platformra, a tartalomszolgáltatás lehetőségeire.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kendall folyamatosan küzd azért hogy az apja elismerje. Ez adja az ön karakterének drámáját?

Igen, ez van a dolgok eredőjében, és szerintem ez szívszorító. Kendall őszintén szeretné, ha az apja büszke lenne rá. A sorozat írójával beszélgettünk arról, hogy milyen határokat kell átlépnie saját magában, hogy ezt elérje. Olyan lesz, mint az apja, és elpusztítja magában azt a részt, ami jó? Vagy a saját útját járja inkább és kilép az apja árnyékából? És persze ott van a hagyaték kérdése, ami szerintem a sorozat középpontjában van. Mert mindannyiunknak van valami öröksége. Mind kapunk valamit a szüleinktől, és mindig ott a kérdés is, hogy mihez kezdünk vele: elkerülhetjük? Túllépünk rajta? Jesse-t, a sorozat íróját nagyon érdekelte ez az egy család, a család öröksége, az összes gyerek, akik megpróbálnak menekülni, vagy magukévá tenni ezt az egészet, és ahogyan megnyomorítja őket mindez.

A sorozatban a volt felesége azzal vádolja Kendall-t, hogy pszichopata. Mit gondol, igaz lehet ez?

A modern szervezeteket és cégeket jellemezhetik a pszichopátia tünetei, és sokak szerint az amerikai multik, szervezetek működése sokszor patologikus elemeket mutat Azt hiszem ezek szerepet játszanak ebbe a kijelentésben, de nem, nem hiszem, hogy Kendall szocipata lenne. Csak nagyon feszült. Emellett Kendall függő. Szerintem ez leginkább abban jelenik meg, ahogy vasmarokkal irányítja az üzletet, és minden energiáját arra fordítja, hogy szakmai téren helyt álljon. Amikor ez elkezd nem működni, elgáncsolják, akadályok tornyosulnak előtte, akkor a falba veri a fejét, és ekkor fokozódik igazán a nyomás, és omlanak össze a dolgok.

A kritikusok szerint a párbeszédek igen szellemesek a sorozatban, és van aki szernt Kendall kapta a legjobb szövegeket. Ön élvezte a forgatást?

Igen. A sorozat elég vicces, elsősorban a helyzetek, a szereplők és a körülmények abszurditása miatt. Ezt a fajta humort szeretem a legjobban, mert az igazságban és a körülmények valóságosságában gyökerezik. Ahogyan ezek a karakterek a szellemességet tőrként használják őszinte kommunikáció helyett, az egyfajta páncél. Ez pedig csak egy olyan családban működhet, akik nem tudnak másképp kommunikálni.

Borítókép: Jeremy Strong színész 2017. december 13-án