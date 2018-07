Íme az első videó a Terminátor hazai forgatásáról

Elkezdődött az Arnold Schwarzeneggerrel készülő hatodik rész felvétele a komáromi ipari parkban.

Ahogy arról a kemma.hu korábban beszámolt, Komáromban, a volt Nokia-gyárban is vesznek fel jeleneteket az új Terminátor-filmhez, amelyben nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem a Sarah Connort alakító Linda Hamilton is szerepelni fog. Nos, a forgatás elkezdődött, és egy szemfüles érdeklődő már videót is készített arról – adta hírül szerdán a komárom-esztergomi hírportál.

Téglás Róbert közösségi oldalára töltött fel több rövid felvételt és fényképeket, amelyeket közterületről készített.

A fiatalember beszámolója szerint úgy fest, hogy Linda Hamiltonhoz lesz köze ennek a helikopteres jelenetnek. A hozzászólások tanúsága szerint Róbert nem egyedül kíváncsiskodott a forgatás környékén, sőt azóta egy videómegosztóra is felkerült egy másik felvétel a helikopteres jelenetről:

Borítóképünk részlet a Terminator című film második részének plakátjából

Forrás: Kassar / Pacific Western / Collection ChristopheL / AFP