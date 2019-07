Channing Tatum rajongója beköltözött a színész házába

A zaklató, aki már többször megpróbált közel kerülni bálványához, azt állította a rendőröknek, hogy ő a bejárónő.

A bírósági dokumentumok zaklatással vádolják azt a nőt, aki titokban beköltözött Channing Tatum házába. A színész kerítéssel rendelkező otthona épp felújításon esik át, így ő maga nem tartózkodott az ingatlanban, amikor az eszelős rajongó betört, majd 10 napon át ott is lakott.

A brit Standard magazin szerint a Chantal néven emlegetett zaklatót Channing asszisztense fedezte fel a házban, amikor beugrott, hogy összeszedje a postát. Amikor a nőt megkérdezték, mit keresett az ingatlanban, azt mondta, hogy bejárónőként kapott ott munkát.

A nő már korábban is megpróbált találkozni a bálványával, tavaly novemberben Tatum szintén nem tartózkodott otthon, viszont haza érve egy becsúsztatott levelet talált a bejáratában, melyben a nő arról mesél, hogy az előző évben már találkoztak. A most letartóztatott rajongó ellen akkor is feljelentést tett a színész.