Amikor a múlt héten egy éven belülre értünk a visszaszámlálásban a tokiói olimpiához, két prognózist is olvashattunk arról, sportolóinktól milyen eredményekre számíthatunk a japán fővárosban. A Gracenote amerikai sportadatelemző cég szerint 27 érmet szerzünk, és ezzel a 12. helyen zárunk azon a tabellán, amelyen az országokat a begyűjtött érmek száma – azaz színüktől függetlenül – alapján rangsorolják.

Ám ha azt nézzük, hogy a jóslat szerint fiainknak, lányainknak öt arany, hét ezüst és tizenöt bronz jut, akkor az „igazi” éremtáblán a 18. helyre kerülünk. Ilyen sok érmet mindenesetre legutóbb az 1992-es barcelonai olimpián könyvelhettünk el – ott harmincat, 11 aranyat, 12 ezüstöt és 7 bronzot. 2012-ben, Londonban 8-4-6-os, legutóbb Rióban 8-3-4-es mérleggel zártunk. A Gracenote a tokiói esélyeket latolgatva sportági lebontást egyelőre még nem készített.

A Magyar Olimpiai Bizottság is nyilvánosságra hozta a prognózisát, kiemelve, hogy a legtöbb sportágban még zajlanak a kvalifikációs­ versenyek, így rengeteg a bizonytalansági tényező a magyar csapat összetételét illetően. Ám a MOB véleménye annyiban összecseng az amerikai sportadatelemző cégével, és Fábián László, a MOB sportigazgatója a Nemzeti Sportban is azt nyilatkozta, hogy Tokióban nem reális az utóbbi két olimpián „megszokott” nyolc aranyra számítani. Azzal együtt sem, hogy amint Fábián megjegyezte: ideális esetben 12-15 aranyat is össze tudna számolni.

Annak kétségkívül jóval nagyobb az esélye, hogy egy aranyesélyes végül nem nyer, mint annak, hogy valaki teljesen váratlanul olimpiai bajnok lesz. Legutóbb ilyenre 1980-ban, Moszkvában volt példánk, Varga Károlyt a magyar delegációból (no nem a sportlövők között) sem ismerte mindenki.

Így a MOB is óvatos, a jövő évi olimpián 13 éremmel kalkulál.

A 42 oldalas dolgozat elkészítői a bevezetőben rögzítik, figyelembe vették az olimpiai kvalifikációs szabályokat, az eddigi kvalifikációs versenyek eredményeit, az aktuális világranglistákat, valamint versenyzőink eredményeit 2019. július 18-ig bezárólag.

Nos, a budapesti vívó-vb-n Siklósi Gergely július 19-én nyerte meg a párbajtőrözők versenyét, a kvangdzsui vizes vb-n Milák Kristóf 24-én győzött döbbenetes világcsúccsal 200 méter pillangón, Kapás Boglárka pedig 25-én lett világbajnok ugyancsak 200 pillangón. (Hosszú Katinka két aranya gyakorlatilag papírforma volt.) Így aztán máris sokkal jobb a helyzet, mint 18-án volt, és az augusztusi szegedi kajak-kenu- vb után még jobb lesz. A magunk részéről legalábbis ezt jósoljuk.