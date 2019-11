Ronaldo nem várta meg a Milan elleni meccs végét

Az olasz Sky felvételén az látszott, hogy a portugál támadó borús tekintettel hagyja el a pályát, amikor Paulo Dybala beállt a helyére,

A csatorna értesülése szerint pár perccel a mérkőzés zárulta előtt elhagyta az arénát.

„Ronaldo probléma? Ellenkezőleg” – válaszolt a Sky kérdésére Maurizio Sarri vezetőedző.

„Először is köszönet jár neki, hogy egyáltalán rendelkezésre áll, pedig nincs kiváló erőnléti állapotban. Úgy gondoltam, jobb ha lecserélem, mert úgy tűnt, nincs teljesen jól.

De mindent elkövetett azért, hogy készen álljon a játékra.”

A tréner szerint normális, hogy valaki ideges, ha lecserélik. Emiatt nem neheztel rá, már csak azért sem, mert „van egy bizonyos tisztelet azok irányában, akik mindent elkövetnek”, hogy jók legyenek.

„Öt perc harag, ez nálam belefér. Az is öröm egy edző számára, ha valaki dühös, amikor lejön a pályáról. Az ellenkezője jobban nyugtalanítana”

– tette hozzá.

Sarri később részletekkel is szolgált Ronaldo állapotát illetően. Elmondta, hogy edzésen rúgást kapott a térdére, emiatt nem tudott megfelelően edzeni és nem volt teljesen rendben.

A címvédő Juventus a vártnál nehezebben, 1-0-ra győzte le a vendég AC Milant az olasz bajnokság 12. fordulójának zárómérkőzésén. A torinói együttes a mérkőzés nagy részében nagyon pontatlanul futballozott, az AC Milan – különösen az első félidőben – veszélyesebben játszott, ám gólt nem tudott szerezni. A Juve Dybala 77. percben lőtt góljával tudta megnyerni a találkozót, így visszavette a vezetést az Internazionalétól.

