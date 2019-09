ZTE FC: csak a kihagyott helyzeteket kell sajnálni a Puskás elleni meccs után

Ismét egy csapatban a Bobál testvérek, döntetlen (1-1) a hazai bemutatkozáson, bár a ZTE FC labdarúgói szerint megint több volt ebben a mérkőzésben. Így foglalható össze a ZTE FC hétvégéje, s hozzá kell tenni: összességében jól „sült el” a hazai visszatérés az NB I-be.

Elsősorban a játékkal lehet elégedett a ZTE FC a szombati, Puskás FC elleni találkozó után, mert ami az eredményt illeti… Vegyesek a vélemények, hiszen tény, hogy a ZTE a második félidőben többet és veszélyesebben támadott. Ugyanakkor az első 45 percben a vendégeknek is voltak lehetőségeik (1-0 után Hentynek két nagy helyzete is adódott). Az arany középutat választók pedig úgy is fogalmazhatnak, hogy a döntetlen igazságos.

Az iksz nem lagymatag, hanem éles találkozón alakult ki, ami a közönség szempontjából cseppet sem elhanyagolható. A ZTE FC-nek volt még két lesgólja, ám az azokat megelőző akciók mindenképpen bizakodásra adhatnak okot. A közönség igazi futballhangulatot teremtett a stadionban. A le­fújás után Barczi Dávidot kérdeztük, aki így foglalta össze a kilencven perc történéseit:

– Jó, hajtós meccs volt ez belülről is, helyzet itt, helyzet ott, talán a mi oldalunkon veszélyesebbek is. Éppen ezért pontszámban részünkről talán több volt ebben az estében. Ez az, amit sajnálok.

A találkozó utolsó pillanataiban a vendégek részéről Kiss Tamás, míg hazai oldalon Nikola Mitrovic „akadt össze”, de a lelátóról csak annyi látszott, hogy vita van, és Mitrovicot ápolni kell (a taktikai cseréje meg is történt…). Ezért megkérdeztük, mi történt.

– Igazából semmi lényeges – mondta a ZTE FC középpályása. – Mi jöttünk kirúgással, az ellenfél fiatal játékosa kissé provokálni akart, de igazából nem foglalkoztam vele. A meccs jó volt, jobban kezdett az ellenfél, de ahogy haladt az idő, egyre jobb lett a mi játékunk is. A második félidőben már kontrolláltuk a meccs menetét, helyzeteink is voltak, sajnos ezek kimaradtak. Jobban kell hinnünk magunkban, és akkor az ilyen összecsapásokat megnyerjük majd.

Vasárnap a klub bejelentette, hogy leigazolta Bobál Dávidot, a ZTE támadójának, Bobál Gergelynek az ikertestvérét. Adódik a kérdés: mennyire hiányoztak egymásnak?

– Nagyon, úgyhogy örülök, hogy csapatunkat erősíti most már Dávid is – adta meg a választ Bobál Gergely. – Utoljára 2016-ban a Honvédban játszottunk együtt, Diósgyőrben egy alkalommal az NB I-ben is voltunk egyszerre a pályán. Aztán én Egerszegre kerültem. Az eltelt idő alatt telefonon mindennap beszéltünk, mostantól viszont egy csapatban vagyunk megint. Közben Dávidéknál megszületett az első gyerek, ezért is jó, hogy most már mindennap találkozhatok velük. Az első dolgom az lesz, hogy minél előbb és minél jobban megismertessem velük Egerszeget.

A bajnokságban szünet következik, a ZTE FC legközelebb a Diósgyőr vendégeként, szeptember 14-én lép majd pályára. Ma, azaz kedden pedig edzőmeccs következik: a ZTE FC a stadion mögött 16 órától a szlovén II. ligás Lendva csapatát fogadja.