ZTE FC: a korai vezetés után vereség

A labdarúgó NB II 21. fordulójának, egyben a másodosztályú futballősz zárómérkőzését rendezték meg Csákváron, ahová a ZTE FC listavezetőként érkezett. Azonban nem sikerült megőriznie pozícióját, ugyanis kikapott.

Aqvital Csákvár – ZTE FC 2-1 (2-1)

Csákvár, 150 néző. Jv.: Oláh (Aradi, Kiss B.)

Csákvár: Tóth D. – Csilus Á., Csonka, Kiprich D., Baranyai – Mészáros, Sándor Gy. (Molnár Cs., 64.) – Tamás N., Daróczi (Nándori, 46.), Nagy Zs. – Sejben V. (Simon, 78.). Vezetőedző: Szijjártó István.

ZTE FC: Szemerédi – Szabó P., Lesjak, Devecseri, Bedi – Kiss M., Madarász (Novák, 68.) – Babati (Gajdos, 46.), Hudák (Szépe, 46.), Barczi – Horváth K. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerző: Nagy Zs. (15., 21.), illetve Horváth K. (1.).

Sárga lap: Devecseri (43.), Szépe (88.).

Remek munkát végeztek a házigazda klub munkatársai és a szurkolók, hiszen teljesen letakarították az előző nap esett csaknem 12 cm-es hóréteget a pályáról. Ettől függetlenül csúszós talaj fogadta a csapatokat, amin viszont nem kellett csodálkozni. A ZTE FC kapujába Szemerédi Norbert állt, Zöldesi Illés pedig a kispadon sem kapott helyet. A magyarázat roppant egyszerű volt: a kapusnak előző nap volt az esküvője, amit már az év első felében lekötött, amikor még nem volt ismert, az őszi idény sorsolása, lemondani pedig már nem tudta a menyegzőt. . A Csákvárnál pedig értelemszerűen nem kapott már helyet a csapatban Bobál Gergely, aki – mint kiderült – Egerszegre tart, hiszen a tavasszal a kék-fehérek játékosa lesz.

A találkozó pedig egerszegi szempontból parádésan indult, hiszen rögtön a kezdés után Horváth Krisztofer kapott remek labdát, aki kilépett őrzője mellett és kissé jobbról, 15 méterről laza mozdulattal emelt a kiinduló hazai kapu fölött a hálóba, 0-1. Mindösssze 27 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor megszületett a vezető találat, de mintha ez a tény alaposan felpörgette volna a Csákvárt. A házigazda nyomás alá helyezte a ZTE-t, sorra vezette a lendületes támadásokat. Egy ideig kivédekezte ezeket a zalai csapat, de a 15. percben Nagy Zsolt 20 méteres bombája már a léc alatt kötött ki, 1-1. A Csákvár továbbra is nagy erőket mozgósított, rendre a védelem mögé került. A 21. percben is, amikor Nagy Zs. került helyzetbe és balról, 14 méterről laposan gurított a kapu bal alsó sarkába, 2-1. A ZTE nem találta a ritmust, pedig nyernie kellett volna, hogy éllovasként várja a tavaszt, ugyanis nyer a Gyirmót, amely így megelőzte, és győzött a Kaposvár is, amely ezzel pontszámban beérte a zalaiakat. A ZTE ezt követően tudott csak valamivel lendületesebben játszani, de egy Bedi-lövésen kívül nem veszélyeztette a kaput. A Csákvár játéka dominált, jobb volt a házigazda. A 42. percben mégis egyenlíthetett volna: Barczi megindulása után játszott Horváth Krisztoferhez, de ziccerben, a kilépő kapusba lőtt.

A második félidőre kettős cserél hajtott végre Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője. Lejött Babati és Hudák, érkezett Gajdos és Szépe. Az addig látottak alapján nagy fordulatnak kellett volna bekövetkeznie, hogy az egerszegiek fordítsanak, de persze ez sem tűnt lehetetlennek. A csákváriak masszív voltak, az egerszegiek pedig ötlettelenek, hogy zavarba hozzák a házigazdát. A ZTE próbált kontrázni, de kevés sikerrel. Ez volt a jellemző egy ideig, de aztán az egerszegieknél kezdett többet lenni a labda. Novák is érkezett a pályára a zalaiaknál, hiszen benne is bármikor ott van a gól lehetősége. Érdemi helyzetet viszont nem tudtak kialakítani az egerszegiek. A 78. percben Horváth K. verekedte be magát a 16-oson belülre, de mielőtt lőtt volna, elesett. Ekkor már többet támadott a ZTE, viszont fogyott az idő is. A 88. percben szabadrúgásból veszélyeztetett a ZTE, a kapusról kijött a labda, a keresztpasszról éppen csak lemaradt Gajdos… Ez volt az utolsó egyenlítési lehetőség, hiszen többre már nem jutott idő.

A ZTE FC kikapott, pedig jól kezdett, így a második helyről várhatja a tavaszi folytatást.

