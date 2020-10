Zsinórban másodszor nyert a ZTE a labdarúgó NB III-ban

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában a 12. forduló volt soron a hétvégén. A két zalai csapat egyaránt idegenben játszott: a ZTE II. a fővárosban zsinórban másodszor nyert vendégként, míg az FC Nagykanizsa Bicskéről hozott el egy pontot.

THSE-Szabadkikötő–ZTE FC II. 0-2 (0-1)

Budapest, 100 néző. Jv.: Szabó L.

ZTE II: Köcse – Németh E., Sebestyén, Szökrönyös D. (Bedő), Simó, Zimonyi (Abért), Szépe, Papp L.(Kiss Á.), Goncalves, Földvári, Fehér (Hegedüs). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Papp L. (45.), Zimonyi (90.).

A ZTE csapatában két visszajátszó volt Szépe, valamint Zimonyi személyében. Komáromi vereség után lévő ha­zaiak nekiugrottak a zalaiaknak, az első negyedórában két kisebb lehetőségük is akadt.

A vendégek fokozatosan vették át az irányítást, majd a játékrész hajrájában Papp L. révén megszerezték a vezetést. A második félidő elején ismét a fővárosiak támadtak többet: egyszer Köcse védett bravúrral, másik esetben a kapufa mentett. Közben a ZTE előtt is adódott lehetőség, ami kimaradt, így izgulni kellett. Ismét a hajrában szerzett gólt Zimonyi révén a vendégcsapat, és ezzel biztossá vált a sikere.

A taktikusan és jól játszó zalaegerszegi fiatalok a találkozó döntő részében irányítottak és magabiztosan nyertek, miután mindkét félidő utolsó percében lőttek egy-egy gólt.

Bozsik József: „A mérkőzés összképe alapján megérdemelt győzelmet arattunk.”

Bicskei TC–FC Nagykanizsa 1-1 (0-0)

Bicske, 100 néző. Jv.: Héra.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. – Kretz – Ekker, Kovács Gy. (Szegleti), Béli M. – Török (Lőrincz), Vass

Gy. (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán.

G.: Lassú (48.), illetve Lőrincz (64.).

Az ismét idegenbe utazó FC Nagykanizsa labdarúgó-­együttese ahhoz a Bicskéhez látogatott, amely csapat kimondottan veszélyes ellenfél tud lenni, ha esetleg nem figyelnek oda rá egy adott 90 perc során. Ráadásul az összecsapáson tabellaszomszédok találkoztak, hiszen a tizenegyedik helyezett a tizenkettediket fogadta. Nos, a kanizsaiak próbálták ellenlábasuk játékának méregfogát kihúzni, így produkciójuk nem is nézett ki rosszul az első 45 perc során. A második félidőben aztán gyorsan előnyhöz jutottak a hazaiak egy kavarodás után, a dél-zalaiak azonban hátrányba kerülve tudtak újítani és Lőrincz Bence révén a játékrész felénél egyenlítettek is. Onnantól kezdve pedig úgy tűnt, hogy az egy pontjuk már nem forgott veszélyben. A Kanizsa védekezése stabil volt, és ahogy telt az idő, talán a házigazdák is egyre inkább beletörődtek abba, hogy ezúttal meg kell osztozniuk a pontokon.

Koller Zoltán: „Úgy érzem, különösen az első félidőben játszottunk jobban az ellenfelünknél, ez pedig helyzetekben is megmutatkozott. Ez a továbbiakra nézve is jó alapul szolgálhat. Az első játékrész alapján Bicskén hagytunk két pontot, ugyanakkor a második felvonás egyenlítése után azt mondom, elhoztunk egy pontot ellenfelünk otthonából.”

A forduló további eredményei: Tatabánya–Balatonfüred 0-2, III. Ker. TVE–BKV Előre 1-0, Lipót Pékség–Komárom 3-1, Ménfőcsanak–Fehérvár II. 1-1, Nagyatád–Puskás II. 0-2, Sopron–Érd 2-1, Veszprém–Gárdony 1-1, Pápa–Mosonmagyaróvár 0-0.