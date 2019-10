Újra idegenben nyert az Egerszegi KK

A kézilabda NB II-ben újabb fordulót rendeztek. A nőknél ismét idegenben győzött közvetlen riválisa otthonában az Egerszegi KK (amely hétközi meccsen is pályára lépett), a Hévíz SK kikapott és a Tungsram SE is. A férfiaknál a Tungsram SE együttese folytatja hibátlan menetelését.

Nők, Északnyugati csoport:

Celldömölki VSE- Vulkán Fürdő–Egerszegi KK 27-34 (12-18)

Celldömölk, 50 néző, Jv: Ritter, Sörös

Egerszegi KK: Tállai – Szabó 5, Csata 5, Balogh 3, Marton 1, Borbély 10, Szalay 4. Csere: Becze (kapus), Pem 5, Csatáné, Major, Újhelyi, Gotthárd 1, Bogár. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

Közvetlen riválisa otthonába utazott az EKK csapata, melyben először mutatkozott be a frissen igazolt Szabó Eszter. Remekül kezdte a mérkőzést az EKK, ami gólokban és jó védekezésben mutatkozott meg. Csata és Szabó góljaival a 13. percben már hét góllal vezetett az EKK (2-9), Tállai parádésan védett és csapata jól védekezett. A második félidő elején hullámvölgybe kerültek az egerszegiek (17-20), de rendezték a soraikat. Borbélyt nem tudták tartani a hazaiak és sorra szerezte a gólokat. Az Egerszegi KK magabiztos győzelmet aratott.

Jók: mindenki.

Győri Audi ETO KC U 22–Egerszegi KK 33-28 (21-13)

Győr, 30 néző, Jv: Bab, Szabóné.

Egerszegi KK: Tállai – Szabó 3, Csata 6,Hári, Balogh, Borbély 9, Major 3. Csere: Becze (kapus), Pem 1, Csatáné, Marton 2, Újhelyi, Gotthárd 3, Bogár 1. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

A kedden lejátszott mérkőzésen a fiatal kerettel rendelkező házigazdák megerősített kerettel és nyitott védekezéssel meglepték a vendégeket. Főleg indításokból szerezték góljaikat és kerültek előnybe, miközben az egerszegiek védekezése nem működött jól, mutatja ezt a félidőben kapott 21 találat is. A fordulás után egy másik arcát mutatta az EKK, és fokozatosan jött vissza a meccsbe. A hazaiak a megszerzett előnnyel jól gazdálkodtak, így hiába hajrázott nagyot a vendégcsapat, a hátrányát nem tudta ledolgozni.

Nők, Délnyugati csoport:

Tolna KC–Hévíz SK 35-25 (18-8)

Tolna, 80 néző. Jv.: Szöllösi D., Szöllösi S.

Hévíz SK: Molnár – Holczbauer 2, Horváth L., Borsi 5, Buzás 5, Burghardt 3, Penzer 6. Csere: Bán-Farkas (kapus), Horváth I. 3, Balogh 1. Edző: Tóth L. Gergő.

A hétvégén Baranyai Norbert edző az NB I-es Csurgói KK kispadján foglalt helyet, ezért Tóth L. Gergő helyettesítette. A házigazdák nagy akarattal küzdöttek az első játékrészben, és állva hagyták a Hévízt. A 10. percben már 7-2-re vezettek és a hajrában is egy hasonló sorozatot produkáltak. A kialakult tízgólos különbséget nem sikerült csökkenteni a második fél-

időben. A formációk változtatásával sokat javult a Hévíz játéka, gólra góllal tudtak válaszolni, küzdőszellemben is sokat javultak, így a második játékrészt összességében már döntetlenre hozták.

Jó: Penzer.

Siófok KTC U22–Tungsram SE Nagykanizsa 38-26 (23-11)

Siófok, 70 néző. Jv.: Hullmann, Weinert.

Tungsram: Csiszár – Kovács B. 2, Csivre V. 2, Zvolenszky 6/4, Szmodics D. 7, Janzsó 2, Szmodics V. 4. Csere: Tóth V. (kapus), Szmerk, Raczkó 2, Szalai J. 1., Nyakas, Andor. Edző: Tóth László.

A kanizsai hölgyek a forduló előtt még hibátlan mérleggel és a tabella élbolyában álló siófoki utánpótláshoz látogattak úgy, hogy egy héttel korábban már Tóth László tanítványai is megszerezték első pontjaikat a bajnokságban. A találkozó folyamán a góllövőlistán előkelő helyen álló siófoki Wald Kíra és a kanizsai Zvolenszky Nóra gólpárbaja is témát szolgáltathatott, nos, előbbi hét, utóbbi kézilabdázó végül hat találatig jutott. A második harminc perc pozitívuma nagykanizsai szemszögből, hogy a két együttes közötti különbség az első félidei után tovább már nem is nőtt.

Jók: Szmodics D., Szmodics V.

Férfiak, Dél-nyugati csoport:

Bajai KSE–Tungsram SE Nagykanizsa 24-31 (9-16)

Baja, 70 néző. Jv.: Barna V., Kovács B.

Tungsram: Balogh Á. – Balogh P. 2, Vadász 9, Kovacsics 5, Hári 4, Kiss G. 6, Kisgéczi 5. Csere: Gelencsér A. (kapus), Virág, Miháldinecz, Csalló, Horváth B., Jónás, Hegedüs. Játékos-edző: Csalló Ádám.

Az első játékrészt a Tungsram SE férfi NB II-es kézilabdacsapata rögtön egy 5-0-s szériával kezdte, ami meg is határozta a meccs további menetét. A félidő további részében ugyan zárkóztak a hazaiak, de a dél-zalaiak válasza erre egy 4-0-s sorozat volt, amiből eredően biztos vezetéssel mehettek szünetre Csalló Ádám tanítványai. A második harminc percben a vendégeknek mindig volt válaszuk a bajai próbálkozásokra, s ugyan 18-28-ról feljöttek a Duna-partiak öt gólra, de közelebb már nem tudtak zárkózni, a Tungi pedig továbbra is őrzi pontveszteség nélküli mérlegét.

Jók: Kiss G., Kisgéczi, Kovacsics, Vadász.