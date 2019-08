U14: a Police-Ola LSK az egerszegi csoport győztese

Folytatjuk nyári sorozatunkat, melyben a megyei labdarúgó- bajnokságok győzteseit mutatjuk be, mostani írásainkban az U14-es korosztály Zalaegerszegi és Nagykanizsai csoportjának győztesei következnek.

szoros befutó után végül a Police-Ola LSK fiataljai győztek, akik 49 pontot gyűjtöttek, ugyanannyit, mint a ZUSC I. együttese. A jobb gólkülönbség döntött végül a Police-Ola javára, melynek edzője, Kovács Balázs azt emelte ki: viszonylag kiegyensúlyozott volt a bajnokság, hiszen a 10 csapatos mezőnyben 5-6 csapat, ha nem is azonos játékerőt képviselt, de okoztak meglepetéseket egymásnak is.

– A többi csapatban főként a még fiatalabb korosztályú játékosok képviselték magukat, de velük is játszottunk jó meccseket – mondta Kovács Balázs, amikor megkerestük. – A bajnokságot jól kezdtük, de a végére egy kicsit mi is elfogytunk. Ebben az is közrejátszott, hogy néhány játékosom az U16-os bajnokságban is szerepelt, s mivel voltak korábbról elhalasztott mecscseink, volt, hogy egy héten két bajnokit is játszani kellett. Ekkor volt, hogy kevesebben lettünk, összességében viszont elégedett vagyok. Két-három éve volt nálunk is stagnálás a létszámot illetően, de azóta folyamatos építkezés van, és minden korosztályban stabil keretekkel rendelkezünk.

Természetesen megkérdeztük az edzőt, hogy a bajnokcsapatból szeretne-e kiemelni bárkit is, de azzal hárította el ezen kérésünket, hogy igazából ők egy csapat voltak.

– Nem egy vagy két játékos vitte a csapatot, hanem mindenki kivette a részét a győzelemből – mondta. – Természetesen az idősebb srácok ebben a korban még érettebbek a fiatalabbaknál, ami számít, de én úgy vagyok vele, hogy mindenki odatette magát a bajnokságban, így a csapatot emelném ki. Kovács Balázs elmondta, hogy az együttes nagyjából együtt marad, a 2005-ös születésűek persze feljebb lépnek az U16-os csapatba, s hozzájuk is érkeznek a fiatalabbak közül. Arra is kíváncsiak voltunk, melyek az elsődleges célok, szempontok a klubnál az utánpótlás terén.

– Bajnokként várjuk a rajtot, de nem lehet most még tudni, hogy milyen lesz a csapat – folytatta evvel a szakvezető.

– Ez olyan korosztály, melynek képviselői életkoruknál fogva sokat változnak. Nem lehet tudni, hogy ki mennyit nő, mennyit fejlődik, vagy fejlődött akár ezen a nyáron is. A célunk az, hogy legyünk a dobogón az új bajnokságban is. A Police-Olánál pedig az elsődleges szempont, hogy neveljünk lehetőleg jó labdarúgókat, s ha egy nagyobb klub tőlünk visz el játékost, annak örülünk, hiszen a fejlődése ott felgyorsulhat. Örülünk neki, ha ilyen játékosaink lesznek, de nálunk is biztosított a játéklehetőség mindenkinek, aki szereti ezt a játékot.