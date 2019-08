Több mint nyolcvan induló vesz részt a 38. nemzetközi sakkversenyen Keszthelyen

Szerdán elkezdődött a Balaton fővárosában a 38. nemzetközi sakkverseny, 10. dr. Hévízi László-emlékverseny. A lassan négy évtizedes hagyományokkal rendelkező viadal küzdelmei jövő szerdáig tartanak a VSZK-ban.

A keszthelyi sakkverseny része a Balaton-parti város sportéletének, ezt a fő szervező Szalai István megnyitójában is kidomborította. Ahogy említette, az idén öt ország több mint nyolcvan sakkozója kezdheti meg a versenyzést.

– Most is az ország minden pontjáról érkeztek sakkozók viadalunkra – mondta Szalai István. – Akad közöttük, aki már régóta jár Keszthelyre, van, aki most először méretteti meg magát a nemzetközi viadalunkon. Azt viszont remélem, hogy mindenki úgy távozik majd városunkból, hogy megfogadja: Keszthelyre mindenképpen visszatér. Bízom benne, hogy tartalmas napokat töltenek itt, és nemcsak a versenyen, hanem a Balatonnak köszönhetően a magyar tenger partján is.

Ezt követően Szalai István bemutatta mindazokat, akik segítették a szervezőket abban, hogy a 38. nemzetközi sakkversenyt ismét megrendezhetik.

Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere elöljáróban mindenkit köszöntött, s a következőket mondta:

– Amikor polgármesternek választottak, azt ígértem, hogy amíg én vezetem a várost, addig a nemzetközi sakkversenyünket mindig megrendezik. Most is itt vagyunk, tehát az ígéretemet megtartottam, hiszen az ősszel nem jelöltetem magam újra a önkormányzati választásokon. Mindenkinek jó versenyzést kívánok! – fogalmazott a polgármester.

Mielőtt a sakkórák indulhattak volna, Györkös Lajos, a viadal főbírája, nemzetközi versenybíró ismertette röviden a szabályokat.

A jövő szerdáig tartó versenyen mindennap 8.30-tól rendezik meg a fordulókat, kivéve augusztus 23-án, amikor a délelőtti után délután is rendeznek egy kört. A viadal augusztus 28-án zárul.