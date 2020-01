Több, mint fontos tavaszi premier vár szombaton a ZTE FC-re

A ZTE FC már élesíti formáját, hiszen szombaton (17.00) hazai pályán a Diósgyőr ellen megkezdi a labdarúgó NB I tavaszi sorozatát. A téli pihenő és a felkészülés nem volt hosszú, az egerszegi keret pedig csak kis mértékben változott – eddig négy játékos távozott, három pedig érkezett.

December 14-én remek idegenbeli győzelemmel, a Puskás FC legyőzésével zárta az őszt a ZTE FC. Aztán január 3-án máris kezdődött a felkészülés, a téli közös munka, amely gyakorlatilag három hetet jelentett. Dr. Dobos Barna vezetőedző nem tervezett nagy átalakítást, viszont mindenképpen erősíteni kívánták a keretet.

Nézzük a változásokat. Távozott Devecseri Szilárd, Kiss Máté, Hudák Martin és Miroslav Grumic, akik már az NB II-es bajnokcsapatnak is tagjai voltak, továbbá a nyáron érkezett ukrán Oleg Golodiuk, aki az ősz során nem kapott számottevő lehetőséget. Az érkezők között van a nigériai

Ubochioma Meshack, aki már az ősszel is a ZTE FC-vel készült, aztán decemberben szerződést kötöttek vele, azóta viszont még nem edzett a csapattal… A 18 éves középpályás a klub tájékoztatása szerint a vízumát intézi hazájában, várhatóan februárban tér vissza.

Három játékost szánnak konkrét erősítésnek tavaszra: az egyesült államokbeli Eric McWoods az elmúlt szezont az észt élvonalban töltötte és 14 gólt lőtt, a ciprusi Omonia Nicosia együttesétől fél évre kölcsönbe érkezett a védekező középpályás Fanos Katelaris és szintén sokat várnak a horvát Stjepan Ostrektől. A középpályás a Nafta Lendava csapatától érkezett, egyelőre szintén fél évre.

A téli felkészülési mérkőzések röpke egy hét alatt lezajlottak. A Dinamo Zagrebtől a ZTE FC 2-0-ra kikapott, de szervezetten futballozott egy jóval erősebb csapat ellen. Következett a szlovén I. ligás Mura elleni találkozó, ami jóval érdekesebb volt. A ZTE FC kifejezetten jól játszott, már 3-0-ra vezetett, de az utolsó 15 percben a szlovénok egyenlítettek. A találkozón az egerszegiek fiatal kerettagjaikat is szerepeltették. A főpróbának szánt, a horvát I. osztályú Slaven Belupo elleni meccsét 2-1-re nyerte meg a ZTE, egy olyan ellenféllel szemben, melynek tudásszintje a Dinamo és a Mura között helyezkedik el. Az egerszegiek játéka sokat hullámzott egy meccsen belül, még ha nem is volt „szétcserélve” a gárda. Ám ezek edzőmeccsek voltak, a műfaj minden jellemzőjét magukon viselve. Eduvie Ikobát kiemelnénk, akinek fejlődése az ősszel és a téli felkészülési meccseken is érezhető volt. A fizikuma adott, ám azóta sokat „csiszolódott” a játéka, ami remélhetőleg gólokban is megmutatkozik majd.

A ZTE FC hosszú, kemény, elhúzódó küzdelemre számíthat a bent maradásért. Az új fiúk várhatóan hozzá tudnak tenni a játékhoz és a csapat is fejlődött, legalábbis logikusan ennek kellene következnie abból, hogy újabb egy hónapot készült együtt a gárda.

A szombati ellenfél, a Diósgyőr szintén 17 ponttal rendelkezik. A találkozó fontosságát mindez mindkét csapat esetében jól mutatja. A miskolciakhoz érkező labdarúgók, így José Ricardo Cortés (kolumbiai, Club Destroyer’s), Hysen Memolla (albán, KPV, finn), a kölcsönbe vett Egerszegi Tamás (Paks), Kiss Tamás (Puskás Akadémia) és Molnár Gábor (Mezőkövesd) minden bizonnyal erősítést jelentenek majd Feczkó Tamás együttesének. E nélkül – gondoljuk – nem is igazolták volna le őket. A kérdés az, hogy közülük hányan lépnek majd pályára a szombati találkozón.

Ugyanez a ZTE FC esetében is érdekes. Az őszi „alapcsapat” együtt maradt, a keretből nem távozott meghatározó labdarúgó. Az pedig majd csak szombaton derül ki, hogy a szakvezetés „megbolygatja-e” az együttest a tavaszi nyitányra.