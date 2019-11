Szombaton este a ZTE KK a hibátlan PVSK-t fogadja

A férfi kosárlabda NB I A csoportjában a 7. forduló következik, melyben a Zalakerámia-ZTE KK szombaton 19 órától a bajnokságban eddig veretlen és száz­százalékos mérlegű PVSK-­Veolia csapatát fogadja. Az egerszegiek nincsenek könnyű helyzetben, hiszen továbbra is keresik új irányítójukat.

Amilyen jól sikerült a ZTE KK felkészülése, és amilyen jól indult számára a bajnokság – mindjárt az első fordulóban Kaposváron nyert –, olyan balszerencsésen és negatív mér­leggel (két győzelem, négy vereség) folytatódott a sorozat. Sérülések is közbejöttek, majd nemrég a csapat két külföldi játékosa, Emmanuel Ubilla és Reginald Johnson autóbalesetet szenvedett – de ez már ismert. Mint ahogy az is, hogy Ubillától, akinek a teljes felépülése még pár hetet igénybe venne, a ZTE KK a hét elején elköszönt. Az irányító helyére új játékost keresnek, ám egy­előre nincs új kosaras.

A PSVK elleni meccsen nem is lesz, pedig egy olyan rivális következik, amely ellen szükség lenne a teljes létszámra. A ZTE KK-nál eleve öt légióssal számoltak a szezon előtt, ebből egy most hiányzik, a magyar mag pedig nem annyira erős, hogy bárki előlépjen ilyen szintű játékkal. A szombati ellenfél az a PVSK, amely eddig a Falcóval közösen valamennyi mérkőzését megnyerte. Csirke Ferenc együttese már a legutóbbi bajnokságban is nagyot „villantott”, hiszen története során először lett bronzérmes, aztán a héten megszerezte első nemzetközi győzelmét a holland ZZ Leiden ellen. Ha lesz csapat, amely feldobott hangulatban készülődik az újabb bajnoki mérkőzésére, az a PVSK.

– Magunkra kell figyelni, de persze koncentrálni kell az ellenfélre is – mondta megkeresésünkre Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője, amikor pénteken kora délután beszéltünk vele. – Egy nagyon jó formában lévő csapatot fogadunk, amely nemcsak idehaza, hanem a nemzetközi kupában is örülhetett. Amennyiben nem történtek volna csapatunknál az ismert problémák, és velünk lenne eddigi irányítónk, akkor sem mi lennénk az esélyesek, így meg pláne. Ám a csapat küzdeni fog, ez biztos. Az irányító posztot meg kell oldanunk valahogy, így Johnson is szerepel majd ebben a szerepkörben.

Amerikai játékosáról is kérdeztük a vezetőedzőt, hiszen ő is részese volt a karambolnak, akiről annyit mondott Bencze Tamás: fizikailag rendben van, de pszichésen még nem.

A kialakult helyzetben péntek estére a ZTE KK szurkolói ankétot hirdettek, amely viszont lapzárta után kezdődött a sportcsarnokban.