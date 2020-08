Szerdán végül a ZTE FC fogadta edzőmeccsen a szlovén kupagyőztest

Bár eredetileg úgy volt, hogy szerdán a ZTE FC labdarúgócsapata Muraszombaton játszik újabb felkészülési mérkőzést, az egerszegiek végül nem utaztak el a szlovéniai városba. Merthogy, a szintén élvonalbeli és friss Szlovén Kupa-győztes NS Mura látogatott Zalaegerszegre.

Kissé átalakult a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatának szerdai programja, amibe részben az időjárás is beleszólt. A lényeg, hogy nem a ZTE FC utazott, hanem a Mura, ám mielőtt elkezdődött volna a mérkőzés, az egerszegieknél újabb bejelentés történt.

Még kedden jelentette be a DVSC együttese, hogy szerződést bontott a télen érkezett Szabó Bencével, ám ekkor még nem volt arról szó, hogy a 22 éves, U21-es válogatott középpályás hol folytatja. Szerdán erre is fény derült, ugyanis a ZTE FC-vel 3 éves szerződést kötött az irányító és támadó középpályás. A székesfehérvári születésű Szabó Bence a Puskás Akadémián nevelkedett, onnan került a Fehérvár FC-hez, melyben bemutatkozott az NB I-ben is, majd Nyíregyházára és Diósgyőrbe került, végül idén márciusban a

DVSC-hez igazolt. Az NB I-ben eddig 40 bajnokin lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

A szerdai mérkőzés pedig úgy került Zalaegerszegre, hogy Muraszombaton előző nap nagy mennyiségű csapadék hullott, reggel állt a víz a Fazanerija stadion gyepén is, így célravezetőbbnek tűnt, hogy az NS Mura látogasson Egerszegre, ahol a ZTE Aréna kifogástalan talajjal várta a csapatokat.

ZTE FC–NS Mura 0-1 (0-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Jv.: Gaál Ákos.

ZTE FC: Gyurján – Tanasin, Sebestyén, Szépe, Kun – Bedi, Kovács B., Szabó B. – Papp L., Dragóner, Hegedüs. Csereként: Köcse, Bobál D., Jóna B., Zimonyi, Semedo, Szökrönyös D.

Gólszerző: Bobicanec (11.).

A ZTE FC több játékosát is pihentette, akik délelőtt edzettek. A Mura, amely az Európa-liga selejtezőre is készül, korán vezetést szerzett, szabadrúgást értékesítve. A ZTE-ben bemutatkozott a kedden igazolt Aleksandar Tanasin és a szerdán aláírt Szabó Bence. Pályán volt a portugál Sandro Semedo is, de vele még nem szerződtek le a zalaiak.

A kék-fehéreknek is voltak szép támadásaik, de összességében jobban játszott a Mura. A második félidőben Boér Gábor, a ZTE vezetőedzője folyamatosan cserélt, de már az első félidőben is bele kellett nyúlnia a csapatba, Szépe János sérülése miatt. Az utolsó percekben is voltak lehetőségeik a vendégeknek, de nem született több gól.

A ZTE FC most már készül a szombati ZTE Fiesztára, amikor az NK Osijeket fogadja, s az is elképzelhető, hogy az egerszegiek kerete addig kiegészül. Várhatóan egy csatárt igazol a klub, aki információink szerint szombaton akár pályára is léphet.

Szombaton ZTE Fieszta

A kék-fehér klub szombaton harmadszor rendezi meg az új szezont felvezető ZTE Fieszta elnevezésű programot. Az arénában Vezetők–Ultrák mérkőzéssel indul a nap (15.20 óra), majd 15.50-től utánpótláscsapatoké lesz a pálya. Háromnegyed öttől szülők és utánpótlásedzők együttesei mérkőznek, majd az U14-es és 15-ös gárdák éremátadóira kerül sor: ezek az elmúlt szezonban végeztek dobogón a maguk bajnokságaiban. A napot 18 órától a ZTE FC és a horvát első ligás NK Osijek találkozója koronázza. (Az eszékiek legjobbjai közül vélhetően nem lesz majd mindenki ott a pályán, hiszen ugyanebben az időpontban a csapat Felcsúton, a Puskással is játszik.) A ZTE Fiesztára a belépés ingyenes, és a zalai klub étellel is megvendégeli a publikum tagjait.