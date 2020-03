Stieber Zoltán szerint végre jó úton a csapat

A ZTE FC labdarúgócsapata hétfőn úgy kezdte meg a hetet, hogy készül a következő, hétvégi újabb bajnoki mérkőzésére, de a fejekben már ott volt az a lehetőség is, hogy az illetékesek felfüggeszthetik az NB I.-et. A napokban a hazai játékosok érdekvédelmi szervezete is ezzel a kéréssel fordult az MLSZ-hez, és a szombati, remek egerszegi sikert hozó debreceni meccs hőse, Stieber Zoltán is úgy vélte: a jelen helyzetben a legfontosabb az egészség kell legyen mindenki számára.

A ZTE FC az NB I 25. fordulójában alaposan kivágta a rezet a DVSC otthonában, ahol 3-0-ra nyert. A mérkőzés legjobbja Stieber Zoltán volt: az egerszegiek válogatott középpályása mindhárom gólból kivette a részét. A másodiknál nem is a befejezés, hanem az „előkészítés” volt a rafináltabb feladat. De hogy is történt?

– Egy mérkőzésen sok ilyen szituáció akad, sokan az én érdemeimet emelték ki, de az az igazság, hogy ez kapushiba volt – mondta Stieber Zoltán, utalva arra, hogy a Loki kapusa, Tomas Kosicky egy hazaadás után őt hozta kvázi kihagyhatatlan helyzetbe rossz kirúgásával. – Igazán nem voltam közel, de a passz­sávot nyitva hagytam neki a védő felé, és pont oda is továbbította a labdát.

A gól mellett gyakorlatilag még két gólpassz is Stieber Zoltán nevéhez fűződött (Bobál Dávid és Radó András voltak még a ZTE gólszerzői), felvetődött a kérdés, hogy ez volt-e a legjobb meccse eddig a ZTE színeiben.

– Ha a statisztikát nézzük, akkor igen, de játékban azért fel tudnék még idézni pár mérkőzésünket, amikor szerintem nem mozogtam rosszul – válaszolta a felvetésre. – Igaz, azokon talán nem szereztem gólt és nem adtam gólpasszokat, de azt gondolom, csináltam jó dolgokat máskor is. Most pedig mondhatni, hogy jó formába kerültem én és a csapat is, nagy kár, hogy most ért utol bennünket a járvány, hiszen teljesen bizonytalan a folytatás. Azt gondolom, hogy a csapattal jó útra léptünk, végre stabilak vagyunk, futball is van. Ha ezt a részét nézzük, akkor kifejezetten rosszkor jött a mostani helyzet, de előfordul, hogy a futballnál akadnak fontosabb dolgok.

Na, igen. A hivatásos labdarúgók szervezete azt kérte a magyar szövetségtől, hogy az NB I.-ben és az NB II.-ben is függessze fel a bajnokságot a koronavírus-járvány terjedése miatt, ahogy gyakorlatilag egész Európában is tették. Vajon Stieber Zoltán is azonosul ezzel az állásponttal?

– Imádom ezt a játékot, ez az életem, ahogy minden játékostársamnak is – válaszolta. – Mások is elmondták, hogy a legfontosabb az egészség, és ez az, ami indokolná, hogy függesszék fel a bajnokságot. Igen, most ez lenne a legjobb megoldás.

Beszélgetésünk még azt megelőzően zajlott, hogy az MLSZ hétfő délután bejelentette: azonnali hatállyal felfüggeszti valamennyi versenysorozatát, így egyelőre az NB I. sem folytatódik.