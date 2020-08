Roncsderbi hőségben – Megtartották a Bakos Csaba-emlékversenyt Gyenesdiáson

Rekkenő hőségben rendezett baráti roncsderbit a Kustánszeg Sport Egyesület vasárnap a Gyenesdiáson található pályán. A technikai sportok kedvelőit alaposan próbára tette a III. Bakos Csaba amatőr autó­krossz-emlékverseny, s noha mindenki jól felkészített géppel érkezett a futamokra, elég volt egy pillanatnyi kihagyás, és máris hátrébb került a sorban.

A murvás talajú, gödrös pálya próbára tette a közel félszáz indulót, akiket hat kategóriába soroltak a szervezők. Közülük Lakatos Dezső egyesületi elnök a következőket mondta el a versenyről:

– Nagyon örülök, hogy ismét itt lehettünk Gyenesdiáson, köszönöm az önkormányzat segítségét, hogy ismét versennyel emlékezhettünk Bakos Csaba barátunkra, aki nagyon szerette ezt a sportágat – hallottuk Lakatos Dezsőtől. – A különleges helyzet miatt kicsit kevesebben voltunk, mint máskor, de akik itt voltak, nagyon jól érezték magukat, és kiélezett küzdelmet vívtak egymással a végső sorrend kialakításában. Az autók jól bírták a forróságot, a versenyzők figyelme vagy kihagyása döntött többször is a végső sorrend kialakításában. Szerencsére egyesületünk versenyzői kitettek magukért. Külön öröm számomra, hogy Sümegről is jöttek, valamint Gyenesdiásról Szita Bálint is indult autójával. Úgy tűnik, sikerült másokat is megfertőznünk az autósport szeretetével, így lesz folytatás. Nagyon szeretnénk szeptember közepén hazai pályán, azaz Kustánszegen is egy futamot rendezni. Remélem, sikerülni fog.

Bakos Bence, a kupa névadójának fia is indult a hét végén, és ő is elégedetten nyilatkozott:

– Tetszett a verseny, nagyon jól sikerült menni az autómmal, így a harmadik futamot harmadikként zártam, a negyedikben már második lettem. Köszönöm mindenkinek a segítségét, hogy újra meg tudtuk rendezni a versenyt édesapám emlékére.

A zalai indulók eredményei. 1400 kcm: 1. Lakatos Lénárd, 2. Hardi Márk, 4. Bakos Bence, 6. Németh Ádám. 1600 kcm: 3. Paizs Zoltán, 5. Sipos Tamás, 7. Móricz Zsolt. Széria közép: 2. Lakatos Dominika. Szöcske: 1. Farkas Marcell, 2. Sándor István, 3. Kaszás Norbert, 4. Kulcsár Ákos. Szuperfutam: 1. Lakatos Lénárd, 3. Hardi Márk. Vegyes: 1. Lakatos Dominika, 3. Kocsis Renáta, 4. Fülöp Kinga.