Oroszlányban a ZTE KK nem variálta túl, és ez lett a nyerő taktika

Hétfőn este bemutatkozott és megtartotta első egerszegi edzését Ante Nazor, a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának új edzője. A horvát szakember úgy vette át az együttest, hogy az éppen egy szép idegenbeli sikert könyvelt el, az Oroszlány szombati legyőzésével.

Mint ismert, a hétvégi bajnoki mérkőzésen – ahol a ZTE KK igencsak pontgazdag találkozón 115-104-re győzött – Heinrich Róbert pályaedző ült a csapat kispadján, hiszen Bencze Tamás távozása után őt bízta meg a klub vezetése a csapat irányításával. Noha pénteken bejelentették Ante Nazort a ZTE KK-nál, de még nem ő, hanem a másodedző meccselt Oroszlányban.

Heinrich Róbert beugrása teljes sikert hozott, hiszen idegenben nyert meg nagyon fontos meccset a ZTE KK, a 70 százalékos dobóforma pedig igencsak kellett ehhez. – Erre készültek? – tettük fel a kérdést Heinrich Róbertnek.

– Nagyon koncentráltunk, hogy frissek legyünk, aminek tényleg meglett az eredménye – válaszolta Heinrich Róbert. – Ebben a helyzetben nagy változást nem lett volna érdemes megkockáztatni, ennyire jól dobni pedig nem lehet mindennap. Amire egyébként készültünk, mármint a távoli lehetőségekre. Az Oroszlány általában mélyen védekezik és ezt tette ellenünk szombaton is, a kiosztásokból pedig ilyenkor lehet dobni. Mégsem csak egyéni villanások voltak ezek, hanem a csapatjátékra fektettük a hangsúlyt.

Meglepetésnek számított a ZTE KK győzelme, még akkor is, ha az OSE-Lions esetében újoncról van szó. Heinrich Róbert egyet is értett, meg nem is a megállapítással…

– Meglepetésnek számított ebben a helyzetben a győzelmünk, számomra mégsem volt az… – válaszolta. – Mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy a mi játékosaink támadópotenciálja nagyobb, mint az oroszlányiaké, a védekezésről viszont már nem tartom ugyanezt.

Kétszer elmentünk nagyobb különbséggel, akkor már az volt a cél, hogy tartsuk az eredményt, de harminc pontnál óhatatlanul lanyhul a figyelem. Ráadásul az irányító Bibbins a negyedik negyed elején kipontozódott, ekkor jött még fel a házigazda.

Hétfőtől tehát új időszámítás kezdődött a ZTE KK-nál. Az esti edzésre megérkezett Ante Nazor, aki először a szakmai stábbal ült össze. Hogy merre indulnak el közösen, ma még kérdés, az új edző persze a csapat mérkőzéseinek a felvételeit alaposan áttanulmányozta, ám azok a múlt részei. A ZTE KK vasárnap a Sopront fogadja, Ante Nazor munkáját onnantól lehet majd megítélni.

A ZTE NKK női együttesének Diósgyőrben szintén majdnem összejött a meglepetés. A DVTK-val kemény mérkőzést játszottak, az első félidőben vezettek, majd fordított a házigazda. Az utolsó fél percben mégis benne volt a levegőben, hogy a zalaiak utolérik a házigazdát, de nem sikerült (87-82). Az egerszegi lányok számára szombaton hazai pályán nem lesz könnyű a PEAC elleni meccs sem, a két csapat azonos mutatóval rendelkezik.