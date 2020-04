Online zajlanak a sakkcsaták

Sokan talán úgy kalkuláltak, hogy április végén már a 13. bajnoki címét ünnepli majd a Tungsram-Aquaprofit NB I-es sakkcsapata. A pontvadászat azonban szünetel, helyette az online unaloműzés van napirenden…

Persze a sportág speciális, így ebben az otthoni és internetes „száműzetés” nem jelent olyan elszigeteltséget, mint más versengések esetében.

Szünetel a szezon, de a Tungsram-Aquaprofit első számú együttesének csapatvezetője, Papp Nándor nem maradt elfoglaltság nélkül. A szellemi sport sok szerelmeséhez hasonlóan a napokban az online térben követi figyelemmel a Magnus Carlsen Invitational elnevezésű tornát. És kérésünkre el is mondta róla a véleményét:

– A világbajnok norvég Carlsen invitálta nagymestertársait tornára, melynek keretében mind a nyolcan otthon, a gépük előtt ülve vívnak egymással partikat. Egyfajta unaloműző ez részüktől, bár 250 ezer dolláros díjalapú versenyről van szó, melyből mi is sokat tanulhatunk. Egy-egy versenynapra négy gyors meccs jut, és a játszmáknak jelentőséget adhat, ha beleszámítanak a rapid ranglistás összesítésbe. Nemsokára kezdődik a világhálón a Nemzetek Kupája is, többek közt Garri Kaszparovval és Vlagyimir Kramnyikkal, de idehaza is zajlanak esténként online csatározások. Én azonban már nem neveztem: megtehettem volna, de úgy vagyok vele, hogy már kinőttem mindebből…