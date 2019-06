NB I: Mezőkövesden kezd a ZTE FC! – FRISSÍTVE

Csütörtökön a Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a labdarúgó OTP Bank Liga NB I 2019–2020. évi sorozatának sorsolását. Az élvonalba hét év után viszszatért ZTE FC augusztus 3-án Mezőkövesden kezdi meg a szezont, a második fordulóban pedig hazai pályán a bajnok Ferencvárost fogadja.

Ahogy várni lehetett, nem volt „irányított sorsolás”, tehát a ZTE FC kérését sem vették figyelembe, hogy hazai pályán szeretne kezdeni és lehetőleg az FTC ellen. Ami aztán végül mégis majdnem összejött, hiszen a bajnok Ferencváros a 2. fordulóban lép pályára a ZTE-stadionban, az újonc egerszegiek első hazai találkozóján. A kék-fehérek a 3. fordulóban valószínűleg szintén hazai pályán szerepelnek, ugyanis a DVSC kérése (ekkor rendezik Debrecenben a Virágkarnevált), hogy cseréljék fel a pályaválasztói jogot ebben a fordulóban. Az MLSZ versenybizottsága hétfőn dönt ebben a kérdésben. Amennyiben Egerszegen rendezik meg a DVSC elleni találkozót, úgy a zalai futballbarátok augusztus hónapban három hazai találkozón (FTC, DVSC, Puskás FC) szurkolhatnak kedvenceiknek, augusztus 24-én pedig újoncok találkoznak (Kaposvár– ZTE FC) a somogyi helyszínen.

A teljes őszi menetrendet későbbi számunkban közöljük, amely tehát augusztus 3-án, szombaton rajtol el, az őszi szezon a 16. fordulóig, december 14-éig tart. Az ősszel a válogatott mérkőzései miatt három szünet lesz: szeptember 2-től 10-ig, október 7-től 15-ig, és november 11-től 19-ig. A tavaszi rajt 2020. január 25- én lesz, az idény május 16-án zárul. Tavasszal csupán egyszer, március 23-től 31-ig lesz szünet a válogatottmérkőzések miatt.

A sorsolás után Sallói Istvánt, a ZTE FC sportigazgatóját kérdeztük arról, hogy mennyire elégedettek ezzel a menetrenddel.

– A versenykiíráshoz ragaszkodott az MLSZ, ugyanakkor a jóisten annyiban meghallgatta kérésünket, hogy a második fordulóban, az első hazai meccsünkre a Ferencváros érkezik – mondta Sallói István. Ez teljesen véletlenül jött így ki, de persze örülünk neki. Az, hogy Mezőkövesden kezdünk, végül is nem rossz, ha már idegenbe kell utaznunk. Az FTC ellen a második fordulóban összejöhet a telt ház és nagyon reméljük, hogy így lesz.

időpontja szombat, azonban azok a csapatok, amelyek augusztus 1-jén, csütörtökön az Európa-ligában mérkőzést játszanak, az 1. NB I-es fordulóban nem szombaton, hanem vasárnap lépnek pályára. Már a ZTE FC hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került, Sallói István pedig elmondta, hogy az MLSZ egyértelműsítette a „nem magyar” játékosokra vonatkozó új irányelveit. A hamarosan induló szezontól nem a származás, hanem a rendelkezésre álló útlevél számít majd. Mindez már mostantól érvényes lesz az NB I-es csapatokra, az NB II-ben pedig egy év haladékot adtak erre. Azokról a játékosokról van szó, akik eddig igazolni tudták, hogy rendelkeznek magyar felmenőkkel, így nem számítottak légiósnak. A ZTE FC-ben például Zoran Lesjak is így szerepelhetett, de mostantól ős légiósnak számít. Ám, ami a zalaiakat még inkább rosszul érinti, hogy Szépe János is…

Szépe szlovákiai magyar, a családja is magyar, azonban neki szlovák útlevele van (a kettős állampolgárságot tiltó ottani törvény miatt), így ő is légiósnak számít. Az NB I-ben egyébként tíz, nem magyar játékos szerződtethető csapatonként. Ami pedig az erősítéseket illeti, új fejleményről nem tudott beszámolni Sallói István, ám azt hozzátette: továbbra is tárgyalnak a kiszemeltekkel és a csapat számára a lehető legjobb döntéseket akarják meghozni.