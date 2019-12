Naponta legfeljebb 250 túrázó kaphat „rajtengedélyt” a Hévízi-csatornán

Novembertől ismét nyitva áll a lehetőség a természeti élmények kedvelői előtt: a Hévízi-csatorna tavaszig várja mindazokat, akik kenutúra keretében szeretnének eljutni a fürdővárostól Fenékpusztáig, és út közben gyönyörködni a látnivalókban.

Aki próbálta már, annak nem kell ecsetelni a különleges élményt: a leghidegebb téli napokon is 20 Celsius-fokos víz felett télen sejtelmes pára leng, melyből tündérrózsák és más vízi növények bukkannak elő, de szerencsés esetben madarak (tőkés réce, kis vöcsök, kárókatona, szürke gém, nagy kócsag) is megfigyelhetők. Az állatok élénk érdeklődése nem véletlen a csatorna iránt, hiszen ők is szeretnek a kellemes melegben időzni, ahol nagyobb eséllyel találhatnak táplálékot is. Mindezek miatt az elmúlt években a csatorna egyre kedveltebb téli túracélpont lett, olyannyira, hogy a területen illetékes természetvédelmi hatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kénytelen volt korlátozásokat bevezetni.

Korábban olyan is előfordult, hogy egyetlen napon 400-nál többen keltek útra a gyógytó lefolyó csatornáján, és ez a tömeg minden szempontból túl nagy: indokolatlan mértékű zavarást jelent az élővilágnak, túlzott terhet a környezetnek, de maguknak a résztvevőknek is kellemetlen, hiszen milyen természeti élmény az, amikor a vízen egymásba érő kenuk tülekednek…

A nemzeti park honlapján elérhető túraszabályzat szerint november 1. és március 15. között lehet evezni a Hévízi-csatornán, de egy napra legfeljebb 250 személynek adnak ki engedélyt. A weboldalon megtalálható az a felület is, amely napra lebontva tájékoztat, hogy az adott időpontra még hány szabad hely van. A vízfolyáson több társaság is szervez túrákat, első körben ezeket érdemes megkeresni, s aztán a szükséges adminisztrációt már ők intézik.

A túrák a tó déli lefolyó zsilipjétől indulnak, ahol az előző szezonban némi infrastrukturális fejlesztés is lezajlott: a nemzeti park telepíttetett mobil toaletteket, hogy az útra készülődőknek ne a környező erdőt kelljen felkeresniük…

– Októberben a nemzeti park munkatársaival közösen végigeveztük a csatornát, és ahol kellett, kitisztítottuk a medret – mondta el a túravezetőként tevékenykedő Csiszár Viktor. – Volt, ahol a sűrű sást kellett ritkítanunk, másutt bedőlt fákat kiemelni, vagy veszélyes ágakat levágni. Most már az útvonal kenuval végig járható, és a programokon szívesen látunk kutyákat is.

És minden érintett reméli: az előttünk álló télnek lesz legalább néhány hetes igazán fagyos, havas része, mert a meleg vizű csatornán akkor az igazi az élmény, ha a környéken „mínuszok repkednek” és a tájat hótakaró borítja.