Magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a Zalaszentgrót együttese

A hét végén a 9. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Magnetic Andráshida TE–Kinizsi Gyenesdiás 2-1 (2-0)

Andráshida, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Andráshida TE: Osbáth – Horváth B., Doszpoth, Szabó B., Mavolo, Bognár, Lukács, Németh R. (Horváth L.), Odonics, Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Németh Á., Hegyi (Bertók), Horváth M., Czafit, Nedelkó, Tarnóczai, Nagy B., Kovács D. (Tóth B.), Balogh G. Edző: Kocsis Norbert.

A találkozó elején Odonics első hatalmas helyzeténél a vendégek védője még menteni tudott a gólvonalon, majd válaszképpen egy jól eltalált gyenesdiási lövés zúgott el centikkel a hazai kapufa mellett. Aztán a rutinos Odonics Péter percei következtek, aki öt perc alatt kétszer is közelről talált be Szabó Ádám kapujába. A kétgólos vezetés nyugalmat adott a hazai csapatnak, akik a szünetig kontroll alatt tartották a mérkőzést. A második félidőben többnyire mezőnyjáték folyt. Tíz perccel a vége előtt Nagy Bendegúz szépen tekert a kapufa mellé, ezzel a vendégek újra visszajöttek a meccsbe. A hátralévő időben azonban már magabiztosan tartotta előnyét a hazai gárda, és a mérkőzést végig kézben tartva újabb fontos győzelmet szerzett.

Gólszerzők: Odonics (2), ill. Nagy B. Jók: Odonics, Czibor, Horváth B., Szabó B., ill. Németh Á., Balogh G., Tóth R.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Hévíz 1-0 (0-0)

Zalalövő, 120 néző. Jv.: Bors B.

Zalalövő: Balogh B. (Tóth G.) – Czömpöl, Kellner, Bíró, Illés K. (Molnár), Németh B., Csík (Zsoldos), Gyenese, Sipos, Horváth T., Cseresnyés (Illés G.). Edző: Ostrom János.

Hévíz: Gujgiczer – Szindekovics, Tóth I., Pál (Nagy D.), Szabó G., Sebestyén M. (Filó), Kopasz-Bódi, Rózsás, Sabján, Nagy M., Sebestyén Zs. Edző: Damina László.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, kevés helyzettel. A második játékrészben már a hazaiak akarata érvényesült, és Gyenese vezérletével többször is veszélyeztettek, végül a rutin győzedelmeskedett a fiatalság fölött.

Gólszerző: Gyenese. Jók: Kellner, Gyenese, ill. Kopasz-Bódi.

Flexibil-Top Zalakomár–Zalaszentgrót 1-7 (1-3)

Zalakomár, 200 néző. Jv.: Farsang B.

Zalakomár: Gerencsér – Végh, Takács, Csalló, Szőke, Horváth J., Madarász Z., Horváth T. (Kuti), Bagó, Daróczi (Horváth I.), Madarász Sz. Edző: Nagy Attila István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Gájer P., Ferenczi, Gájer F., Csik, Penczák, Horváth D. (Iberhart), Karvalics (Székács). Edző: Jankovics Péter.

Remek időben, szép számú közönség előtt jól kezdtek a hazaiak, és hamar megszerezték a vezetést. A komári öröm nem tartott sokáig, mert gyorsan egyenlített a vendégcsapat. A mérkőzés ezek után a remek erőkből álló Zalaszentgrót kedve szerint alakult. Sajnos a hazai gárda nem volt méltó ellenfele a jól játszó vendégeknek, a második játékrész közepén egy kiállítás végleg megpecsételte a komáriak sorsát.

Gólszerzők: Horváth J., ill. Ferenczi (4), Karvalics, Gájer P., Horváth E. Jók: senki, ill. az egész csapat. Kiállítva: Csalló (75., Zalakomár). U19: Zalakomár–Zalaszentgrót 1-0.

Lenti TE–Tarr Andráshida SC 1-4 (1-2)

Lenti, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Balogh B. – Simon P. (Biharvári), Fehér (Soós), Tuboly, Sárkány, Propszt (Novák), Kiss K., Balog, Lovrencsics, Takács, Orbán (Markotán). Edző: Koczor Szilárd.

Andráshida: Czirjék – Czotter, Tóth L., Szinay (Bakó), Cseke, Csongár (Balázs), Szabó M., Cséber (Pungor), Horváth E. (Pataky), Kalamár, Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Az első félidőben elég enerváltan játszó Lenti gyorsan kétgólos hátrányba került. A félidő végétől egyre több helyzetet sikerült kialakítani a hazaiaknak, amelyből egyet gólra is váltottak. A második játékrész háromnegyed részében végig a Lenti dominált, azonban igazi nagy helyzetig nem jutott el, az adódó lehetőségekkel nem tudott élni, és ez megbosszulta magát, a vendégcsapat két gyors kontrából eldöntötte a mérkőzést.

Gólszerzők: Simon P., ill. Tóth L. (2), Szinay, Szabó M. Jók: Sárkány, Kiss K., Lovrencsics, ill. az egész csapat.

Csács-NSE–Femat Csesztreg 6-1 (1-0)

Nemesapáti, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Meidl, Papp T., Giber (Karakai), Péntek, Tóth G., Pajor (Vizsy), Simonfalvi (Németh A.), Éder, Bogyó (Szente). Edző: Lepár Attila.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál (Kiss M.), Nagy R., Szekeres, Kiss Ba. (Horváth R.), Nagy N., Kiss Bá., Magai, Őr, Elek, Pethő Já. Edző: Őr József.

A hazai csapat szervezett játék mellett, főleg a második félidei játékával megérdemelten nyerte meg a

mérkőzést.

Gólszerzők: Pajor, Bogyó, Tóth G., Karakai (11-esből), Simonfalvi, Németh I A., ill. Kiss Bá. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Nagy N., Kiss Bá., Kiss Be., Magai. U19: Csács-NSE–Csesztreg 3-1.

Semjénháza–Letenye 7-1 (2-0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J. (Latin), Körösi (Horváth M.), Orsós, Pál Mi., Kapuvári, Pál Ma., Pápai, Pál F. (Dömötör). Edző: Kovács Imre.

Letenye: Gazdag – Balassa, Bilák (Korentsy), Őri A. (Szente), Szilágyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Csesztregi (Balazsin), Stropka (Bakonyi), Hafstadter. Edző: Tamás Tamás.

A lelkes vendégek ellen a hazai csapat ilyen arányban is teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Igaz, a második félidő elején a Semjénháza még az öltözőben maradt, és a letenyeiek ráijesztettek a hazaiakra, de arra az egy gólra öttel válaszoltak, sőt, még azt a luxust is megengedhették maguknak, hogy egy 11-est is kihagyjanak. A hazai csapat sok siker kíván a Letenyének.

Gólszerzők: Körösi (3), Orsós (3), Kapuvári, ill. Bogdán. Jók: Körösi, Orsós, Horváth P., Balogh P., ill. Őri Cs., Őri A. U19: Semjénháza–Letenye 1-0.

Technoroll Teskánd–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 10-0 (3-0)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Orbán – Acél, Nagy R., Pergel, Mikó, Mehdi (Egyed), Kiss P. (Luter), Bolla, Bailo (Cseke), Major, Bedő. Edző: Pergel Attila.

Kiskanizsa: Fábián – Piecs, Fülöp R. (Kalányos B.), Mutter (Jagarics), Kovács D., Proszenyák, Melicz, Anger, Póka, Abay Nemes, Kalányos Á. Edző: Mutter Attila.

A hazaiak végig nyomás alatt tartották a Kiskanizsa csapatát, a vendégek a mérkőzést szinte végigvédekezték. A Teskánd ilyen arányban is megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Bailo (3), Pergel (3), Kiss P., Bolla, Mikó, Luter. Jók: Bailo, Pergel, ill. Piecs. U19: Teskánd–Kiskanizsa, elmaradt.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti TE), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).